В Кремле впервые назвали Навального по имени

До вчерашнего дня представители Кремля ни разу не называли по имени российского оппозиционера Алексея Навального, пишет издание "Росбалт".

На сайте Кремля в официальном сообщении впервые появилось упоминание имени российского оппозиционера Алексея Навального. На это обратило внимание издание "Росбалт".

Его имя указано в релизе о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

"Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля 26 августа.

Издание пишет, что раньше в Кремле не называли имени Навального. Перед тем, как такое сообщение появилось на сайте пресс-службы президента, журналисты спрашивали у спикера Кремля Дмитрия Пескова, почему тот не называет оппозиционера по имени.

"Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем", – подчеркнул Песков. Он добавил, что сути дела не меняет то, как называют Навального.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".