ГОРДОН
 
 
МИР

В Кремле впервые назвали Навального по имени

До вчерашнего дня представители Кремля ни разу не называли по имени российского оппозиционера Алексея Навального, пишет издание "Росбалт".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент РФ Путин обсудил отравление Навального с итальянским премьером
Президент РФ Путин обсудил отравление Навального с итальянским премьером
Фото: ЕРА

На сайте Кремля в официальном сообщении впервые появилось упоминание имени российского оппозиционера Алексея Навального. На это обратило внимание издание "Росбалт".

Его имя указано в релизе о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

"Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля 26 августа.

Издание пишет, что раньше в Кремле не называли имени Навального. Перед тем, как такое сообщение появилось на сайте пресс-службы президента, журналисты спрашивали у спикера Кремля Дмитрия Пескова, почему тот не называет оппозиционера по имени.

"Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем", – подчеркнул Песков. Он добавил, что сути дела не меняет то, как называют Навального.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравилиКлинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков, больница, отравление, лечение, расследование, Джузеппе Конте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца
"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца
Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече
Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече
"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото
"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото
70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии
70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии
"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение
"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение
39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет
39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"
Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"
Бабкин с женой заразились COVID-19
Бабкин с женой заразились COVID-19
Умер отец исполнителя роли Джеймса Бонда Крейга
Умер отец исполнителя роли Джеймса Бонда – Крейга
"С каждым новым сыном становлюсь лучше!". Джамала поделилась новым фотосетом
"С каждым новым сыном становлюсь лучше!". Джамала поделилась новым фотосетом
Убийце Джона Леннона 11-й раз отказали в досрочном освобождении
Убийце Джона Леннона 11-й раз отказали в досрочном освобождении
  "Лига справедливости". Вышел тизер фильма Снайдера с саундтреком Коэна. Видео
  "Лига справедливости". Вышел тизер фильма Снайдера с саундтреком Коэна. Видео
Кэти Перри родила дочь
Кэти Перри родила дочь
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS