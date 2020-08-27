ГОРДОН
 
 
МИР

Основатель Cinema for Peace Foundation Бизиль: У меня ощущение, что Навальному, возможно, немного лучше

Один из организаторов переправки российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию кинопродюсер Яка Бизиль заявил, что сделал вывод об улучшении состояния россиянина после встречи с его женой Юлией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В немецкой клинике Навальный находится с 22 августа
В немецкой клинике Навальный находится с 22 августа
Фото: ЕРА

Основатель организации Cinema for Peace Foundation, кинопродюсер Яка Бизиль, который организовал лечение российского оппозиционера Алексея Навального в Германии, в интервью "Немецкой волне" 26 августа высказал мнение, что оппозиционеру стало лучше. 

"Вчера вечером я случайно вновь увидел его жену Юлию. Она чувствовала себя вроде хорошо. У меня такое ощущение, что Навальному теперь, возможно, немного лучше", – сказал Бизиль.

Он выразил надежду, что Навальный вернется к своей работе, и призвал Запад твердо отстаивать права человека.

"Я надеюсь, что все дело разрешится в том смысле, что он [Навальный] сможет продолжить свою работу. И, возможно, все это дело напомнит нашим странам о необходимости работать с Россией, чтобы защищать ее журналистов и оппозиционных политиков, и Россия не была страной, где людям, таким как Анна Политковская, Борис Немцов или Навальный, приходится опасаться за свою жизнь", – подчеркнул продюсер.

Он добавил, что странам Запада нужно занять "ясную позицию" в отношении прав человека и демократии.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравилиКлинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

С того момента о состоянии Навального не сообщается.

Теги: Россия, Германия, медицина, оппозиция, Алексей Навальный, Шарите, отравление, лечение, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кэти Перри родила дочь
Кэти Перри родила дочь
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
Остапчук заявил, что после развода с Войченко ему понадобилась помощь психолога
Остапчук заявил, что после развода с Войченко ему понадобилась помощь психолога
  "Кобра". The Hardkiss и Monatik презентовали клип на совместную песню. Видео
  "Кобра". The Hardkiss и Monatik презентовали клип на совместную песню. Видео
  Зеленский в Днепре сходил в McDonald's
  Зеленский в Днепре сходил в McDonald's
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
Могилевская поделилась снимком из гримерки
Могилевская поделилась снимком из гримерки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS