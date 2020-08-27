Основатель Cinema for Peace Foundation Бизиль: У меня ощущение, что Навальному, возможно, немного лучше

Один из организаторов переправки российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию кинопродюсер Яка Бизиль заявил, что сделал вывод об улучшении состояния россиянина после встречи с его женой Юлией.

Основатель организации Cinema for Peace Foundation, кинопродюсер Яка Бизиль, который организовал лечение российского оппозиционера Алексея Навального в Германии, в интервью "Немецкой волне" 26 августа высказал мнение, что оппозиционеру стало лучше.

"Вчера вечером я случайно вновь увидел его жену Юлию. Она чувствовала себя вроде хорошо. У меня такое ощущение, что Навальному теперь, возможно, немного лучше", – сказал Бизиль.

Он выразил надежду, что Навальный вернется к своей работе, и призвал Запад твердо отстаивать права человека.

"Я надеюсь, что все дело разрешится в том смысле, что он [Навальный] сможет продолжить свою работу. И, возможно, все это дело напомнит нашим странам о необходимости работать с Россией, чтобы защищать ее журналистов и оппозиционных политиков, и Россия не была страной, где людям, таким как Анна Политковская, Борис Немцов или Навальный, приходится опасаться за свою жизнь", – подчеркнул продюсер.

Он добавил, что странам Запада нужно занять "ясную позицию" в отношении прав человека и демократии.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

С того момента о состоянии Навального не сообщается.