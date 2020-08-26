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ПОЛИТИКА

Столтенберг заявил, что выводы немецких врачей об отравлении Навального заслуживают доверия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал провести расследование обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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Столтенберг пожелал скорейшего выздоровления Навальному
Столтенберг пожелал скорейшего выздоровления Навальному
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выводы немецких врачей о токсичном веществе в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального заслуживают доверия. Об этом Столтенберг сказал в среду журналистам в Берлине перед встречей министров обороны ЕС, пишет "Европейская правда".

"У нас нет причин сомневаться в выводах врачей в больнице ["Шарите"]. Сейчас нам нужно прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло, и убедиться, что виновные понесли ответственность", – считает Столтенберг.

Генсек НАТО призвал провести расследование обстоятельств отравления Навального.

Он пожелал скорейшего выздоровления оппозиционеру и отметил усилия Германии, которая помогает Навальному.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравилиКлинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Теги: Германия, НАТО, Алексей Навальный, Шарите, Йенс Столтенберг, отравление Навального
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