Столтенберг заявил, что выводы немецких врачей об отравлении Навального заслуживают доверия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал провести расследование обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выводы немецких врачей о токсичном веществе в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального заслуживают доверия. Об этом Столтенберг сказал в среду журналистам в Берлине перед встречей министров обороны ЕС, пишет "Европейская правда".

"У нас нет причин сомневаться в выводах врачей в больнице ["Шарите"]. Сейчас нам нужно прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло, и убедиться, что виновные понесли ответственность", – считает Столтенберг.

Генсек НАТО призвал провести расследование обстоятельств отравления Навального.

Он пожелал скорейшего выздоровления оппозиционеру и отметил усилия Германии, которая помогает Навальному.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".