Меркель заявила, что Германия будет инициировать общую реакцию ЕС на отравление Навального

Германия должна сделать все для установления истины в ситуации с вероятным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Власти Германии будут инициировать общеевропейскую реакцию на инцидент с вероятным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, когда будет больше ясности о причинах его госпитализации. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает издание Focus.

Канцлер подчеркнула, что Германия должна сделать все возможное для прояснения ситуации, после чего "мы постараемся вызвать европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства", отметила Меркель.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".