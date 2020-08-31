Глава Мюнхенской конференции заявил, что отравление Навального стало концом идеи стратегического партнерства РФ и Германии

После отравления российского оппозиционера Алексея Навального доверия к РФ со стороны Германии больше нет, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Ишингер: Давно понятно, чего стоит слово из Москвы, там действует закон сильнейшего Фото: ЕРА

Из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального отношения Германии и России достигли низшей точки. Об этом в интервью изданию Der Spiegel заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Он отметил, что авторитет России уже был подорван атакой на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг.

Ишингер считает, что после произошедшего с Навальным доверие окончательно исчерпано – "это, к сожалению, конец, в том числе и для идеи стратегического партнерства", считает дипломат.

Он считает, что вероятные санкции в отношении России за отравление оппозиционера вряд ли будут эффективны. Штрафные меры являются "средством, к которому правительства охотно прибегают, когда больше ничего не приходит в голову", убежден Ишингер.

При этом ситуация с Навальным дает немецкой стороне возможность показать, что Берлин готов помогать, даже будучи несогласным с российскими властями, утверждает дипломат.

Ишингер отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель проявляла терпение в отношении президента Владимира Путина в течение последних 15 лет. Например, в 2014 году она была единственной главой правительства, которая разговаривала с Путиным по телефону "снова и снова, иногда по несколько раз в неделю".

Дипломат добавил, что уже "давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего".

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".