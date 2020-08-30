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Минюст Германии получил от РФ запрос о правовой помощи по делу Навального

Российская сторона попросила министерство юстиции Германии предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах российского оппозиционера Алексея Навального, который лечится от отравления в берлинской клинике "Шарите".

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С 22 августа Навальный находится в клинике "Шарите"
С 22 августа Навальный находится в клинике "Шарите"
Фото: ЕРА

Министерство юстиции Германии 27 августа получило запрос российской стороны об оказании правовой помощи по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на представителя федерального ведомства.

Российская сторона попросила Берлин предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального. По данным издания, если запрос будет удовлетворен, отвечать за дальнейшие действия в этом вопросе будет Генеральная прокуратура Берлина.

Бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии в комментарии изданию высказал мнение, что покушение на отравление такого влиятельного политика, как Навальный, не могло быть проведено без согласия президента РФ Владимира Путина.

По его словам, сложно представить, что ФСБ не знает, кто ответственен за отравление. "Этот случай показывает, что Кремль действует все более дерзко", – подчеркнул собеседник издания.

При этом бывший министр в ведомстве федерального канцлера Гельмута Коля Бернд Шмидбауэр, который отвечал за координацию действий немецких спецслужб, предостерег от предъявления обвинений Москве. По его мнению, прежде чем на Кремль будет возложена ответственность, должны быть получены конкретные результаты.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Министерство юстиции, Алексей Навальный, Берлин, отравление, спецслужбы, отравление Навального
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