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Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала с портретами Навального

29 августа, восьмую субботу подряд, жители Хабаровска вышли на акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. В этот раз они несли, в том числе, плакаты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен.

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Акции в Хабаровске не согласованы местными властями
Акции в Хабаровске не согласованы местными властями
Фото: Штаб Навального в Хабаровске / Twitter

В российском Хабаровске 29 августа состоялась акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает издание DVHab.ru.

Протесты в городе продолжаются с 11 июля. Жители вышли на акцию восьмую субботу подряд.

Некоторые протестующие вышли с плакатами в поддержку политика Алексея Навального.

По данным издания, как и в предыдущие разы, акция не была согласована местными властями. По оценкам журналистов, на улицы города вышли тысячи человек, однако участников акции мбыло еньше, чем в предыдущие субботы. В мэрии Хабаровска сообщили о 1,2 тыс. участниках.

Они прошли шествием по улицам города и дошли до мэрии.

По данным городских властей, в период с 11 июля правоохранители составили 161 протокол об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрено 142 материала, арестованы были 19 человек.

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля.

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

Басманный суд Москвы 10 июля арестовал задержанного губернатора на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, митинг, отравление, Хабаровск, Сергей Фургал
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