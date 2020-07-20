Следком РФ заявил, что Фургала уже задерживали по подозрению в организации убийства

Следственный комитет РФ обвинил арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала в давлении на высокопоставленных милицейских чиновников для получения информации о ходе предварительного следствия в 2004 году. Это, утверждают в Следкоме, позволяло Фургалу "принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности".

Фургала задерживали в 2004 году, однако в материалах дела об убийстве бизнесмена Зори эта информация не отражена, заявили в Следкоме РФ Фото: kremlin.ru

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств в начале 2000-х годов, в 2004 году уже задерживали по подозрению в причастности к убийству. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако спустя двое суток оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено ввиду отсутствия достаточных доказательств", – сообщили в Следкоме.

По информации ведомства, "на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции", чтобы они информировали его о предварительном следствии, что "позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности".

"Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка. Также установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Зори не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова. Учитывая имеющиеся сведения, Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и с сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году", – заявили в Следственном комитете.

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия".

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет "Сибирь.Реалии", местные жители "уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.