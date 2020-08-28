Навальный пребывает в коме на искусственной вентиляции легких. Опасности для его жизни нет

У российского оппозиционера Алексея Навального наблюдается улучшение симптомов, вызванных ингибированием активности холинэстеразы. Но долгосрочные последствия оценивать еще слишком рано из-за серьезности отравления, рассказали врачи берлинской клиники "Шарите".

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в коме и на искусственной вентиляции легких, его состояние стабильное. Об этом рассказали врачи берлинской клиники "Шарите", где Навальный пребывает с 22 августа.



"Наблюдается некоторое улучшение симптомов, вызванных ингибированием активности холинэстеразы. Навальный продолжает лечение в отделении интенсивной терапии. Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для его жизни нет. Из-за серьезности отравления пациента еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия", – рассказали врачи.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш отметила в Telegram, что симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".