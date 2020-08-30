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Главред The Insider Доброхотов назвал две вероятные версии отравления Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить либо в гостинице Томска, откуда он возвращался в Москву, либо в аэропорту. Отравление на борту самолета маловероятно, считает главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

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Доброхотов: По предыдущим случаям отравлений мы видели, что яд обычно действует не мгновенно
Доброхотов: По предыдущим случаям отравлений мы видели, что яд обычно действует не мгновенно
Фото: Roman Dobrokhotov / Facebook

Есть две версии отравления российского оппозиционера Алексея Навального, которые выглядят убедительно. Об этом в эфире "Радио Свобода" 29 августа рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

По его словам, отравление Навального уже на борту самолета маловероятно.

"Мы поговорили и со стюардессами, и с пилотами. Единственное, что они могут сказать, – Навальный сидел на том кресле, на котором он должен был сидеть. Это важная информация только в том смысле, что яд мог быть нанесен, скажем, на ручку кресла, к которой он прикасался. Но это маловероятно, поскольку те, кто совершал непосредственно отравление (судя по всему, это сотрудники спецслужб), хотели, чтобы их никто не увидел", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что проникновение на борт самолета всегда очень заметно, потому вряд ли кто-то этим будет заниматься.

"Кроме того, по предыдущим случаям отравлений мы видели, что яд обычно действует не мгновенно. Поэтому есть две основные версии, которые выглядят достаточно убедительно. Первый вариант – это могла быть гостиница, где Алексей Навальный сдавал в химчистку белье. Когда его ему вернули, оно висело в пакете на ручке двери с внешней стороны гостиничного номера. Любой человек мог бы впрыснуть яд на поверхность его одежды. И после того как он утром ее надел, уже яд начал действовать. И второй вариант – момент, когда он был уже в аэропорту", – отметил главред.

Он сказал, что заранее было известно, каким именно рейсом полетит Навальный.

"То есть была возможность подготовиться. Опять же любой человек мог бы пройти мимо его багажа, ручной клади, опрыскать ручку чемодана, который он ставил рядом с собой. И через несколько часов яд начал действовать", – добавил Доброхотов.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, самолет, отравление, журналисты, спецслужбы, отравление Навального
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