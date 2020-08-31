"Не обязательно был "Новичок". Расследователь Bellingcat рассказал, чем похожи отравления Навального, Скрипаля и Гебрева

Отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального похоже на отравление болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом в интервью "Немецкой волне", которое вышло 28 августа, рассказал журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.
По словам Грозева, у отравлений Гебрева и Навального есть два сходства.
"Первое – клиническая картина симптомов. В обоих случаях вскоре после контакта с отравляющим веществом был период болей, который предшествовал впадению в кому. Симптомы комы также выглядят похоже: она сопровождается низкой температурой. Кроме того, в обоих случаях симптомы комы ослабляет атропин. Второе сходство – непосредственные следы [вещества], которые, похоже, найдены в обоих случаях. Это не просто ингибиторы холинэстеразы, о которых сообщили немецкие врачи, а, как говорят наши источники в клинике, это их подгруппа, которая называется органофосфаты и у которых прослеживается связь с определенным видом пестицидов", – сказал эксперт.
Он рассказал, что расследователи Bellingcat ознакомились с данными лабораторного анализа Гебрева, который в 2015 году делала финская лаборатория (она сотрудничает с Организацией по запрещению химического оружия).
"Эксперты лаборатории описывают следы в крови и моче Гебрева как трудноопределимые и принадлежащие к группе органофосфатов, которые были им ранее не известны и которые похожи на определенный пестицид, но не являются таковым. По нашим данным из Германии, в случае с Навальным очень похожее описание следов", – отметил Грозев.
По его словам, между отравлениями Навального и Гебрева, предположительно, есть и отличия.
"Одно отличие, хотя пока у нас нет точных данных, заключается в том, что у Гебрева был период галлюцинаций, который продолжался несколько часов. Он рассказывал нам, что это было что-то неземное, как плохой сон: картины с большими насекомыми и цветной калейдоскоп перед глазами. Мы не знаем, было ли что-либо похожее у Навального, потому что он быстро впал в кому", – сказал Грозев.
Эксперт напомнил, что, по данным болгарских правоохранителей, в случае с Гебревым яд распылили на дверную ручку его автомобиля (подобным образом был отравлен и Скрипаль в Великобритании).
"Это дает основания предположить, что если похожее вещество было использовано в случае Навального, то это могло быть сделано не в чае, а путем контакта с кожей. Но дело в том, что в Германии это не расследуется, поскольку преступление было совершено не на территории ФРГ. Этим должны заниматься российские власти", – сказал Грозев.
Он отметил, что в случае с отравлением Скрипаля экспертам удалось точно установить, что это было отравляющие вещество нервно-паралитического действия "Новичок". В случае с Гебревым исследователи пришли к выводу, что это было нервно-паралитическое вещество из группы органофосфатов, но на момент отравления болгарского бизнесмена им не было известно о "Новичке" и его составе (Гебрева отравили в 2015 году, а Скрипаля и его дочь – в 2018 году), поэтому точное отравляющее вещество установлено не было.
"Возможно, Гебрева тоже отравили "Новичком", но сейчас трудно провести повторное расследование. Я считаю, что в обоих случаях действовали одни и те же люди. Но это могло быть и другое вещество... "Новичок" – это бренд определенного типа яда. Думаю, использование его как типового названия вводит в заблуждение. Это тип яда, который трудно отследить и который даже если не убивает, то выводит человека из строя. Мы видим те же эффекты в случаях Скрипаля, Гебрева и теперь – Навального. Это вовсе не обязательно должен быть "Новичок" – все это органофосфаты, которые вызывают состояние комы и поражают нервную систему. Мы считаем, что они одного вида, но это не значит, что все это – связанная операция ГРУ. Просто это удобный яд для того, чтобы послать сигнал и вывести человека из строя на долгое время", – сказал Грозев.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.
Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали.
По данным совместного расследования Bellingcat и немецкого журнала Der Spiegel, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок".
Последний раз клиника "Шарите" сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.
Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".