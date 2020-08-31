"Не обязательно был "Новичок". Расследователь Bellingcat рассказал, чем похожи отравления Навального, Скрипаля и Гебрева

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, как и при отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, был использован яд, который даже если не убивает, выводит из строя на долгое время.

Отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального похоже на отравление болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом в интервью "Немецкой волне", которое вышло 28 августа, рассказал журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

По словам Грозева, у отравлений Гебрева и Навального есть два сходства.

"Первое – клиническая картина симптомов. В обоих случаях вскоре после контакта с отравляющим веществом был период болей, который предшествовал впадению в кому. Симптомы комы также выглядят похоже: она сопровождается низкой температурой. Кроме того, в обоих случаях симптомы комы ослабляет атропин. Второе сходство – непосредственные следы [вещества], которые, похоже, найдены в обоих случаях. Это не просто ингибиторы холинэстеразы, о которых сообщили немецкие врачи, а, как говорят наши источники в клинике, это их подгруппа, которая называется органофосфаты и у которых прослеживается связь с определенным видом пестицидов", – сказал эксперт.

Он рассказал, что расследователи Bellingcat ознакомились с данными лабораторного анализа Гебрева, который в 2015 году делала финская лаборатория (она сотрудничает с Организацией по запрещению химического оружия).

"Эксперты лаборатории описывают следы в крови и моче Гебрева как трудноопределимые и принадлежащие к группе органофосфатов, которые были им ранее не известны и которые похожи на определенный пестицид, но не являются таковым. По нашим данным из Германии, в случае с Навальным очень похожее описание следов", – отметил Грозев.

По его словам, между отравлениями Навального и Гебрева, предположительно, есть и отличия.

"Одно отличие, хотя пока у нас нет точных данных, заключается в том, что у Гебрева был период галлюцинаций, который продолжался несколько часов. Он рассказывал нам, что это было что-то неземное, как плохой сон: картины с большими насекомыми и цветной калейдоскоп перед глазами. Мы не знаем, было ли что-либо похожее у Навального, потому что он быстро впал в кому", – сказал Грозев.

Эксперт напомнил, что, по данным болгарских правоохранителей, в случае с Гебревым яд распылили на дверную ручку его автомобиля (подобным образом был отравлен и Скрипаль в Великобритании).

"Это дает основания предположить, что если похожее вещество было использовано в случае Навального, то это могло быть сделано не в чае, а путем контакта с кожей. Но дело в том, что в Германии это не расследуется, поскольку преступление было совершено не на территории ФРГ. Этим должны заниматься российские власти", – сказал Грозев.

Он отметил, что в случае с отравлением Скрипаля экспертам удалось точно установить, что это было отравляющие вещество нервно-паралитического действия "Новичок". В случае с Гебревым исследователи пришли к выводу, что это было нервно-паралитическое вещество из группы органофосфатов, но на момент отравления болгарского бизнесмена им не было известно о "Новичке" и его составе (Гебрева отравили в 2015 году, а Скрипаля и его дочь – в 2018 году), поэтому точное отравляющее вещество установлено не было.

"Возможно, Гебрева тоже отравили "Новичком", но сейчас трудно провести повторное расследование. Я считаю, что в обоих случаях действовали одни и те же люди. Но это могло быть и другое вещество... "Новичок" – это бренд определенного типа яда. Думаю, использование его как типового названия вводит в заблуждение. Это тип яда, который трудно отследить и который даже если не убивает, то выводит человека из строя. Мы видим те же эффекты в случаях Скрипаля, Гебрева и теперь – Навального. Это вовсе не обязательно должен быть "Новичок" – все это органофосфаты, которые вызывают состояние комы и поражают нервную систему. Мы считаем, что они одного вида, но это не значит, что все это – связанная операция ГРУ. Просто это удобный яд для того, чтобы послать сигнал и вывести человека из строя на долгое время", – сказал Грозев.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали.

По данным совместного расследования Bellingcat и немецкого журнала Der Spiegel, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок".

Последний раз клиника "Шарите" сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".