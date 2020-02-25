Офицер ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена, является членом миссии РФ при ВТО – расследование Bellingcat и The Insider

Уроженец Украины, сотрудник ГРУ Егор Гордиенко, которого Болгария обвиняет в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году, имеет дипломатический паспорт и аккредитацию при Всемирной торговой организации в Женеве, выяснили журналисты-расследователи российского издания The Insider, группы Bellingcat и швейцарского сайта Tamedia.

В ВТО подтвердили, что у Егора Гордиенко есть аккредитация организации Фото: EPA

Один из фигурантов дела об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, сотрудник российской разведки (ГРУ), известный под именем Георгий Горшков, работает в представительстве РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Об этом говорится в опубликованном 25 февраля совместном расследовании российского издания The Insider, расследовательской группы Bellingcat и швейцарского сайта Tamedia.

Настоящее имя Георгия Горшкова – Егор Гордиенко, он родился в 1979 году в городе Болград Одесской области. В 80-х семья перебралась в Москву.

В январе Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении Гебрева и объявила их в международный розыск. Их мена не назывались, по данным The Insider, одним из обвиняемых является Гордиенко. Издание предполагает, что он был одним из ключевых участников операции.

По данным болгарских правоохранителей, на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд ("Новичок" или близкое по составу вещество). Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, он был госпитализирован, вскоре впал в кому. В больницу также попали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании Emco. 28 мая была предпринята еще одна попытка отравления Гебрева. Все трое выжили.

В расследовании сказано, что Гордиенко под именем Георгий Горшков активно ездил за границу в 2010–2015 годах. Он посещал Украину, Турцию, Чехию, Таджикистан, Швейцарию, Испанию, Италию, Финляндию, Францию и Болгарию.

Журналисты выяснили, что в марте-апреле 2014 года Гордиенко несколько раз бывал в Ростове-на-Дону и Крыму и предполагают, что он участвовал в аннексии Крыма и, возможно, имеет награду "Герой Российской Федерации".

Слева – Георгий Горшков, справа – Егор Гордиенко. Фото: theins.ru

После провала операции с отравлением Гебрева Гордиенко начал пользоваться настоящим именем. В 2017 году он прибыл в Швейцарию в статусе третьего секретаря, аккредитованного как член российской миссии при ВТО. Официальный представитель ВТО Кейт Рокуэлл подтвердил, что Гордиенко был аккредитован при организации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию в 2018 году.

Чем именно Гордиенко занимался в ВТО, Рокуэллу не знает. Пресс-секретарь российской миссии Дарья Рудакова сказала, что у нее нет информации о таком человеке.

Расследователи выяснили, что Гордиенко спешно покинул Женеву 25 октября 2018 года. Они считают, что причиной тому послужило расследование Bellingcat, вышедшее за день до этого, о деятельности в Европе предполагаемых отравителей бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. После этого Гордиенко за границу не выезжал.

По данным журналистов, во время работы в Женеве Гордиенко часто общался с другими российскими разведчиками, которые предположительно выполняли различные операции за границей, в том числе с подозреваемыми в отравлении Скрипаля Анатолием Чепигой (известен как Руслан Боширов), Александром Мишкиным (Александр Петров) и Денисом Сергеевым (Сергей Федотов).

В октябре 2019 года газета The New York Times написала о секретном подразделении ГРУ с названием "часть 29155", которое действует в Европе на постоянной основе и специализируется на сборе данных, убийствах, диверсиях, подрывах. По данным издания, штаб-квартира отдела находится в Москве, его командир – генерал-майор Андрей Аверьянов.

По информации французской газеты Le Monde, база российских шпионов находилась на границе Франции и Швейцарии. Западные спецслужбы идентифицировали 15 россиян, которые останавливались там.