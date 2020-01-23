Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева

Три человека, фамилии которых болгарская прокуратура не называет, объявлены в международный розыск, их обвиняют в попытке убийства предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 году. Пресса сообщала, что отравители связаны с ГРУ.

Прокуратура Болгарии официально обвинила трех россиян в попытке отравления граждан Болгарии – бизнесмена Эмилиана Гебрева, его сына Христо и человека с инициалами В. Т. Об этом говорится в заявлении ведомства от 23 января.

По данным прокуратуры, преступление было совершено в Софии между 28 апреля и 4 мая 2015 года. Россияне пытались убить трех человек фосфорорганическим веществом.

Обвиняемых объявили в международный розыск, их имена не называются.

11 февраля 2019 года генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что российские спецслужбы могут быть причастны к покушению на Гебрева. 28 апреля 2015 года Гебрев был госпитализирован с сильным отравлением, он выжил.

По данным расследователей группы Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, во время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, известный также как Сергей Федотов. Он в 2015 году попал на камеры видеонаблюдения у отеля в Софии, где находится офис Гебрева.

Федотова британские СМИ со ссылкой на правоохранителей называли куратором отравления российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. По данным The Daily Telegraph, агент составлял план переулка, где жил Скрипаль.

В феврале 2019 года Великобритания и Болгария создали совместную следственную группу для проверки возможной связи между покушением на Скрипаля и попыткой отравления Гебрева. Лаборатория университета Хельсинки установила, что Гебрева, как и Скрипаля, пытались убить нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок".

20 января 2020 года болгарская прокуратура обнародовала записи камер видеонаблюдения, на которых, предположительно, запечатлен предполагаемый отравитель Гебрева.