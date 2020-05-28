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МИД Германии: Обвиняемый в хакерской атаке на Бундестаг работал на ГРУ РФ

Посла России в Германии вызвали в МИД, чтобы ознакомить с новыми данными по делу о взломе серверов Бундестага в 2015 году. Дмитрий Бадин, которого немецкие правоохранители подозревают в хакерской атаке, на тот момент был сотрудником российской разведки, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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МИД ФРГ выступил с заявлением по поводу кибератаки на парламент пятилетней давности
МИД ФРГ выступил с заявлением по поводу кибератаки на парламент пятилетней давности
Фото: Auswärtiges Amt / Facebook

Есть достоверные доказательства того, что подозреваемый в хакерской атаке на Бундестаг, которая произошла в мае 2015 года, был сотрудником военной разведки России (ГРУ) на момент нападения. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.

Берлин обратится к структурам Европейского союза с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаку на парламент, заявили в МИД.

28 мая посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в министерство, где госсекретарь Мигель Бергер ознакомил его с данными, которые содержатся в ордере на арест Бадина.

"Подозреваемый вступил в сговор с другими, до сих пор не установленным лицами для проведения разведывательной деятельности против Федеративной Республики Германия от имени секретной службы иностранной державы", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Правительство ФРГ оценивает этот инцидент в свете продолжающегося расследования дела об убийстве бывшего чеченского полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине и оставляет за собой право принимать ответные меры, добавили в МИД.

5 мая Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Предположительно, сотрудник ГРУ Бадин входит в хакерскую группу Fancy Bear / APT28. Он также разыскивается властями США.

13 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что против России могут быть приняты меры в связи с хакерской атакой на Бундестаг.

23 августа 2019 года  в центре Берлина киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами4 декабря 2019 года министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России в связи с "недостаточным" сотрудничеством российских властей в расследовании убийства гражданина Грузии.

Теги: Россия, Германия, хакеры, санкции, ГРУ, МИД Германии, Бундестаг, расследование, Евросоюз, кибератака, Fancy Bear
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