"Защищает свои национальные интересы". Кулеба прокомментировал блокировку Кипром санкций Евросоюза за Крымский мост

Комментируя информацию о блокировании Кипром санкций Евросоюза за строительство Россией Крымского моста, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что уважает право Кипра защищать свои интересы.

Кулеба отметил, что Украина работает с Евросоюзом и с Кипром в частности Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Кипр блокирует санкции Европейского союза в отношении России за строительство Крымского моста не потому, что не поддерживает санкционную политику. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 3 сентября "Радіо Свобода".

"Кипр защищает свои национальные интересы доступным ему инструментарием. Сделал он это не потому, что он не поддерживает санкции против Российской Федерации за эти действия, а потому, что считает, что Европейский союз недостаточно поддерживает Кипр в его вопросах – вопросах, которые беспокоят Кипр в отношениях с другим государством, которое не является членом Европейского союза", – сказал дипломат.

"Радіо Свобода" предполагает, что речь идет о Турции.

"Вопрос [действий Кипра] попал в медиа сейчас, нам о нем было известно задолго до этого, мы работаем, но я уважаю право Кипра защищать свои национальные интересы доступным ему инструментарием. Хочу четко это отметить", – объяснил Кулеба.

По его словам, Украина работает "и с Европейским союзом, и с киприотами, чтобы минимизировать негативное влияние этого процесса на национальные интересы Украины".

О блокировании Кипром санкций Евросоюза за строительство Россией Крымского моста сообщил 3 сентября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. По его словам, Кипр ведет себя так же в отношении санкций за кибератаки на Бундестаг.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.