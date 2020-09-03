Евросоюз заявил, что для санкций против России по отравлению Навального нужно расследование

Кто именно виновен в отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, в настоящее время неизвестно. Поэтому сложно говорить о введении санкций против России за этот инцидент, заявил официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано.

Чтобы ввести санкции против России, необходимо сначала провести расследование и выявить лиц, виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил официальный пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано на брифинге 3 сентября.

"В настоящее время нет результатов расследования, которые позволили бы определить виновных в отравлении господина Навального", – сказал Стано.

Пресс-секретарь отметил, что в заявлениях всех европейских лидеров есть требования применения санкций в деле Навального, но "в настоящий момент неизвестно, кто виновен, поэтому о санкциях сложно говорить".

Стано позитивно оценил заявление российской стороны о готовности сотрудничать с Германией в деле отравления оппозиционера.

"Недавно российские власти заявили, что готовы сотрудничать с партнерами из Германии по результатам медицинского обследования, что касается дела Навального. Видим их готовность сотрудничать… Посмотрим, к чему это приведет", – сказал пресс-секретарь.

Стано пояснил, что расследование касается российского гражданина по инциденту, который имел место на российской территории, поэтому "русские должны начать свое расследование, каковыми бы ни были предыдущие заявления по этому вопросу".

"Есть очень важное требование (проведения расследования) на международном уровне, но и на российском национальном уровне тоже. Позиция ясна: мы потребовали независимого расследования, мы надеемся, что оно состоится. Будем судить по результату", – сказал Стано.