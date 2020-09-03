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Евросоюз заявил, что для санкций против России по отравлению Навального нужно расследование

Кто именно виновен в отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, в настоящее время неизвестно. Поэтому сложно говорить о введении санкций против России за этот инцидент, заявил официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано.

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Навального могли отравить порошком "Новичок" под кодовым названием А-261
Навального могли отравить порошком "Новичок" под кодовым названием А-261
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Чтобы ввести санкции против России, необходимо сначала провести расследование и выявить лиц, виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил официальный пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано на брифинге 3 сентября.

"В настоящее время нет результатов расследования, которые позволили бы определить виновных в отравлении господина Навального", – сказал Стано.

Пресс-секретарь отметил, что в заявлениях всех европейских лидеров есть требования применения санкций в деле Навального, но "в настоящий момент неизвестно, кто виновен, поэтому о санкциях сложно говорить".

Стано позитивно оценил заявление российской стороны о готовности сотрудничать с Германией в деле отравления оппозиционера.

"Недавно российские власти заявили, что готовы сотрудничать с партнерами из Германии по результатам медицинского обследования, что касается дела Навального. Видим их готовность сотрудничать… Посмотрим, к чему это приведет", – сказал пресс-секретарь.

Стано пояснил, что расследование касается российского гражданина по инциденту, который имел место на российской территории, поэтому "русские должны начать свое расследование, каковыми бы ни были предыдущие заявления по этому вопросу".

"Есть очень важное требование (проведения расследования) на международном уровне, но и на российском национальном уровне тоже. Позиция ясна: мы потребовали независимого расследования, мы надеемся, что оно состоится. Будем судить по результату", – сказал Стано.

Российский ученый, один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов предположил, что против Навального могли применить "Новичок" под кодовым названием А-261 – это твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграмм, чтобы убить им человека. Ученый также сказал, что ему неизвестны случаи полного восстановления людей после отравления нервно-паралитическими отравляющими веществами.

"Это всегда вопрос, почему не умер. Может быть, добавили такое количество, чтобы не умер. Может быть, цель была не убить, а вывести из строя и оставить инвалидом", – предположил специалист.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политикаВ команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления". 

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Теги: Алексей Навальный, расследование, медики, Евросоюз, врачи, Новичок, Вил Мирзаянов, Жозеп Боррель, отравление Навального
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