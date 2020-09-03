Создатель "Новичка": Против Навального могли применить "Новичок" А-261 – это твердое вещество. Его можно смешать с сахаром, добавить в пакетик с чаем

Российский ученый, один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов считает, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили "Новичком" в виде порошка. Он в 10 раз токсичнее, чем яд, который применили против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов предполагает, что яд в организм отравленного российского оппозиционного политика Алексея Навального попал через пищеварительный тракт. Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода", которое вышло 3 сентября.

Именно этим, по его мнению, можно объяснить то, что во время покушения на Навального другие люди не пострадали. Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, напомнил Мирзаянов, были отравлены "Новичком" через кожу (следствие считает, что яд нанесли на дверную ручку в доме в британском Солсбери).

"Важен метод использования. Сергей и Юлия Скрипаль отравились при попадании "Новичка" через кожу, определенная доза вещества попала на их руки. В случае Навального "Новичок", скорее всего, попал в пищеварительный тракт. Мне кажется, в этот раз использовали другую версию, а именно "Новичок" под кодовым названием А-261. Вместо вещества амидиновой группы они присоединили к молекуле "Новичка" гуанидин", – сказал ученый.

Отравляющее вещество А-261 более токсичное, чем яд, который применяли преступники в Солсбери, уточнил Мирзаянов.

"Во-первых, это дало возможность повысить токсичность почти в 10 раз по сравнению с тем веществом, которое было использовано в Солсбери. Во-вторых, это уже твердое вещество. Его можно смешать с сахаром, добавить в пакетик с чаем. Чтобы убить им человека, достаточно нескольких миллиграммов", – рассказал создатель "Новичка".

Он уточнил, что никогда не видел вещество А-261, но предполагает, что это порошок.

Мирзаянов отметил, что если за покушением на Навального стоят те же люди, что и за покушением на Скрипалей, то они могли сделать своего рода работу над ошибками.

"Если это твердое вещество, оно имеет уже почти неопасную упругость паров. Я бы даже сказал, нулевую, он не пройдет даже через бумагу. Если добавили в пакетик с чаем – этого достаточно. Этого никто не заметит. Оператору – будем называть террориста оператором – он тоже не опасен. Он мог его вытащить и положить в чай даже голыми руками", – сказал Мирзаянов.

Он рассказал, что сухую форму "Новичка" изобрел ученый Петр Кирпичев, вещество испытывали на полигоне в поселке Шиханы Саратовской области.

"Оно оказалось в 10 раз сильнее, чем созданные им же отравляющие вещества А-230 и А-232", – сказал Мирзаянов.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.