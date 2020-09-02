Навальный был отравлен ядом, похожим на "Новичок" – немецкое правительство

Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что российского политика Алексея Навального отравили боевым веществом класса "Новичок". Оппозиционер с 22 августа находится в берлинской клинике "Шарите".

В организме российского оппозиционного политика Алексея Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.

Он рассказал, что биологический материал, отобранный у Навального, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил страны (Бундесвера).

"Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия [в организме политика] химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", – сказано в заявлении.

Власти Германии осудили покушение на Навального и потребовали от властей России объяснений. Зайберт проинформировал, что случившееся сегодня днем обсудили в руководстве Германии, на совещании присутствовали в том числе канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас.

"Федеральное правительство проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для этой цели. Будет обсуждаться соответствующая совместная реакция с партнерами. Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия", – рассказал Зайберт.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. Последний раз клиника сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.

Веществом нервно-паралитического действия "Новичок" в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса "Новичок" было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.