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Команда Навального выпустила фильм, который он снял в Сибири перед отравлением. Видео

31 августа Фонд борьбы с коррупцией, основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал в YouTube фильм, снятый во время последней поездки политика в Сибирь. После этой поездки его госпитализировали с подозрением на отравление. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что этой первый фильм из серии расследований. Он посвящен выборам в городской совет Новосибирска, которые состоятся 13 сентября. В фильме Навальный рассказал о действующих депутатах горсовета (всего в нем 50 депутатов, 33 из них представляют правящую партию "Единая Россия"). Больше трети – 18 новосибирских депутатов – являются застройщиками или представителями застройщиков, оппозиционер показал их бизнес. Навальный призвал голосовать на выборах за оппозицию – кандидатов от коалиции "Новосибирск 2020", чтобы таким образом победить "ненасытную жабу" – "Единую Россию". "Наша с вами задача – освободить от оккупантов столицу Сибири", – сказал в фильме оппозиционер. За день фильм Навального просмотрело более 2,5 млн человек.

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После поездки по Сибири Навального госпитализировали с подозрением на отравление
После поездки по Сибири Навального госпитализировали с подозрением на отравление
Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 

По данным совместного расследования Bellingcat и немецкого журнала Der Spiegel, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок".

Последний раз клиника "Шарите" сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет. 

видео

Видео: Алексей Навальный / YouTube
Теги: Россия, выборы, Алексей Навальный, Сибирь, Единая Россия, Новосибирск, Кира Ярмыш, отравление Навального
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