ГОРДОН
 
 
МИР

В Болгарии приостановили расследование отравления бизнесмена Гебрева. Предположительно, к нему было причастно ГРУ РФ

В августе болгарская прокуратура приостановила расследование отравления болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. По данным болгарских правоохранителей, в 2015 году Гебрева пытались дважды отравить нервно-паралитическим ядом. Группа Bellingcat считает, что к этому причастны сотрудники российской разведки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гебрев выжил после двух попыток отравления
Гебрев выжил после двух попыток отравления 
Скриншот: Radio Slobodna Evropa / YouTube

В Болгарии приостановили расследование дела об отравлении болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Об этом 1 сентября в комментарии болгарской службе "Радио Свобода" сообщил сам Гебрев. 

Он рассказал, что постановление прокуратуры датируется 26 августа.

В документе обвинение сослалось на две статьи Уголовно-процессуального кодекса Болгарии. Одна предусматривает приостановление расследования, если у следствия нет доступа к подозреваемым, вторая – если следствие ожидает правовой помощи от других государств.

В прокуратуре "Радио Свобода" призвали "четко различать, когда дело приостановлено, а когда оно прекращено". Пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева подчеркнула, что в случае приостановки расследование может быть возобновлено.

Болгарские правоохранители пришли к выводу, что на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд. Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, он был госпитализирован, вскоре впал в кому. В больницу также попали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании Emco. 28 мая была предпринята еще одна попытка отравления Гебрева. Все трое выжили.

По данным расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого Der Spiegel, к отравлению Гебрева причастны восемь офицеров Главного разведывательного управления минобороны России. Журналисты установили, что время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный как Сергей Федотов. Этот же человек мог участвовать в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году. 

В январе 2020 года Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении Гебрева и объявила их в международный розыск. Вначале болгарская сторона не назвала их имен, но позже уточнила, что речь идет о Федотове, а также о Георгии Горшкове и Сергее Павлове (по данным СМИ, их настоящие имена – Петр Борисов и Сергей Лютенко, предположительно, они тоже являются сотрудниками ГРУ). 

По данным болгарской прокуратуры, Гебрева отравили при помощи "неопознанного фосфорорганического вещества". Финский институт по проверке Конвенции о химическом оружии,  куда Гебрев отправил образцы для испытаний, пришел к выводу, что его пытались убить ядом, принадлежащем к группе нервно-паралитических агентов "Новичок" (этим веществом отравили Скрипалей). 

Мотив отравления Гебрева до сих пор неизвестен, отмечает группа Bellingcat. Он утверждает, что не продавал оружие странам или группировкам, которых РФ считает противниками. Но во время российско-грузинской войны 2008 года компания бизнесмена экспортировала оружие в Грузию. Хотя, по словам Гебрева, это были небольшие партии – не более 10% от общего объема продаж болгарскими компаниями Грузии во время войны. 

Теги: Болгария, ГРУ, отравление, расследование, Новичок, Эмилиан Гебрев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова
"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова
Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19
Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19
  Resilient. Кэти Перри в новом клипе показала себя в образе мультипликационной героини. Видео
  Resilient. Кэти Перри в новом клипе показала себя в образе мультипликационной героини. Видео
Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября
Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS