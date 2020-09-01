В Болгарии приостановили расследование отравления бизнесмена Гебрева. Предположительно, к нему было причастно ГРУ РФ

В августе болгарская прокуратура приостановила расследование отравления болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. По данным болгарских правоохранителей, в 2015 году Гебрева пытались дважды отравить нервно-паралитическим ядом. Группа Bellingcat считает, что к этому причастны сотрудники российской разведки.

В Болгарии приостановили расследование дела об отравлении болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Об этом 1 сентября в комментарии болгарской службе "Радио Свобода" сообщил сам Гебрев.

Он рассказал, что постановление прокуратуры датируется 26 августа.

В документе обвинение сослалось на две статьи Уголовно-процессуального кодекса Болгарии. Одна предусматривает приостановление расследования, если у следствия нет доступа к подозреваемым, вторая – если следствие ожидает правовой помощи от других государств.

В прокуратуре "Радио Свобода" призвали "четко различать, когда дело приостановлено, а когда оно прекращено". Пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева подчеркнула, что в случае приостановки расследование может быть возобновлено.

Болгарские правоохранители пришли к выводу, что на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд. Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, он был госпитализирован, вскоре впал в кому. В больницу также попали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании Emco. 28 мая была предпринята еще одна попытка отравления Гебрева. Все трое выжили.

По данным расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого Der Spiegel, к отравлению Гебрева причастны восемь офицеров Главного разведывательного управления минобороны России. Журналисты установили, что время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный как Сергей Федотов. Этот же человек мог участвовать в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

В январе 2020 года Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении Гебрева и объявила их в международный розыск. Вначале болгарская сторона не назвала их имен, но позже уточнила, что речь идет о Федотове, а также о Георгии Горшкове и Сергее Павлове (по данным СМИ, их настоящие имена – Петр Борисов и Сергей Лютенко, предположительно, они тоже являются сотрудниками ГРУ).

По данным болгарской прокуратуры, Гебрева отравили при помощи "неопознанного фосфорорганического вещества". Финский институт по проверке Конвенции о химическом оружии, куда Гебрев отправил образцы для испытаний, пришел к выводу, что его пытались убить ядом, принадлежащем к группе нервно-паралитических агентов "Новичок" (этим веществом отравили Скрипалей).

Мотив отравления Гебрева до сих пор неизвестен, отмечает группа Bellingcat. Он утверждает, что не продавал оружие странам или группировкам, которых РФ считает противниками. Но во время российско-грузинской войны 2008 года компания бизнесмена экспортировала оружие в Грузию. Хотя, по словам Гебрева, это были небольшие партии – не более 10% от общего объема продаж болгарскими компаниями Грузии во время войны.