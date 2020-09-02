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Генпрокуратура России запросила у Германии результаты анализов Навального

Генпрокуратура России сообщила, что эксперты не нашли подтверждений умышленного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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Навальный находится в берлинской клинике "Шарите"
Навальный находится в берлинской клинике "Шарите"
Фото: EPA

Генеральная прокуратура России направила в министерство юстиции Германии запрос, к которому прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РБК, у которого есть копия запроса.

В документе, отправленном от имени исполняющего обязанности начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Петра Литвишко на имя начальника управления Федерального ведомства юстиции Федеративной Республики Германия Кристиана Йонсона, говорится, что проверочные мероприятия обстоятельств госпитализации Навального проводились с 20 августа.

В нем также отмечается, что в ходе осмотров были изъяты более 100 предметов, на которых могли находиться образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований. Также в ходе проверки была исследована информация с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых три завершены. В запросе прокуратуры отмечено, что не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами.

Кроме того, российские прокуроры просят предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. По словам источника, близкого к ведомству, ответа на запрос Генпрокуратура РФ пока не получила.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, прокуратура
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