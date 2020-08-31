Песков призвал "не выстраивать никаких цепочек" между отравлением Навального и нападением на Жукова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на установление и наказание виновных в избиении оппозиционного политика и блогера Егора Жукова, и призвал не связывать это происшествие с отравлением другого оппозиционера – Алексея Навального.

Песков: Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем почему, но мы знаем, что правоохранители проводят проверки Фото: EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 31 августа призвал не связывать нападение на оппозиционного политика, блогера и журналиста Егора Жукова и отравление оппозиционного политика Алексея Навального, сообщило "Эхо Москвы".

"Я бы не выстраивал здесь никаких цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем почему, но мы знаем, что правоохранители проводят проверки", – сказал Песков.

В Кремле надеются, что виновные в избиении Жукова будут установлены и наказаны по закону, добавил он.

Жуков ведет политический видеоблог в YouTube и программу на радиостанции "Эхо Москвы". В 2019 году он планировал участвовать в выборах в Мосгордуму, но не успел собрать нужное число подписей. После акции протеста 27 июля 2019 года, на которой оппозиция требовала провести в Москве честные выборы, Жукова задержали, его обвинили в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

В декабре 2019 года оппозиционера приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также запретили заниматься администрированием сайтов в течение двух лет. Он вину не признал и назвал свое преследование политически мотивированным.

Вечером 30 августа 2020 года на Жукова напали возле его дома в Москве. "По словам очевидцев, на него напали двое титушек, которые впоследствии скрылись на самокатах", – рассказал представитель блогера Стас Топорков. Жукову нанесли множественные удары по голове. По факту нападения полиция открыла уголовное дело по статье "побои".

За 10 дней до нападения на Жукова в РФ отравили Навального. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в бессознательном состоянии. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие врачи пришли к выводу, что оппозиционера отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретный яд в "Шарите" пока не назвали. Политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.