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Российская полиция начала уголовное дело после избиения оппозиционера Жукова

Московская полиция будет расследовать нападение на российского оппозиционного политика и блогера Егора Жукова по статье "побои". Накануне возле дома его избили двое неизвестных.

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После обследования в больнице Жукова отпустили домой
После обследования в больнице Жукова отпустили домой 
Фото: aavst / Telegram

Российская полиция возбудила уголовное дело после избиения в Москве оппозиционного политика, блогера, ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Егора Жукова, сообщила утром 31 августа пресс-служба московского главка полиции. 

Уголовное дело открыли по ст. 116 Уголовного кодекса РФ (побои).

В полиции рассказали, что к правоохранителям обратился мужчина, который в заявлении указал, что на улице Расщупкина в Москве на него напали двое неизвестных и причинили телесные повреждения. В сообщении не указано имя потерпевшего, но агентству ТАСС подтвердили, что речь идет именно о Жукове.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников", – сообщили в полиции.

Нападение на Жукова произошло вечером 30 августа возле его дома"По словам очевидцев, на него напали двое титушек, которые впоследствии скрылись на самокатах", – рассказал представитель блогера Стас Топорков.

После избиения Жукова отвезли в больницу на обследование. Сейчас он уже находится дома, рассказал Топорков агентству РБК утром 31 августа. 

"По диагнозу не могу сказать точно, но серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать, поэтому было принято решение об отправке домой", – сказал он.

Окружение Жукова связывает нападение с его политической деятельностью. 

"Это уже вторая попытка избить Егора. Ранее, в июле, на него уже совершали нападение двое парней в масках около его подъезда. Тогда Егору удалось избежать сильных травм: он отбился от одного удара и скрылся от нападавших. Тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела", – сказал Топорков. 

На странице Жукова в Instagram было опубликовано его фото, сделанное после избиения. 

Жуков с 2017 года ведет политический видеоблог в YouTube (ранее канал назывался "Блог Жукова", впоследствии был переименован в "Команду Жукова"). Блогер стал известен в 2019 году, когда объявил о своем участии в выборах в Мосгордуму вместе с командой Дмитрия Гудкова. Позже снял кандидатуру, так как не успел собрать нужное число подписей.

После акции протеста 27 июля 2019 года, на которой оппозиция требовала провести в Москве честные выборы, Жукова задержали. За месяц ему не смогли предъявить обвинение, поэтому дело о "беспорядках" закрыли, но открыли другое – за ролики в YouTube. Жукова обвинили в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

В декабре 2019 года оппозиционера приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также запретили заниматься администрированием сайтов в течение двух лет. Он вину не признал и назвал свое преследование политически мотивированным.

Теги: Россия, Москва, полиция, избиение, уголовное дело, Егор Жуков
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