Арест, Путин, Майдан в Москве, Навальный, Зеленский. Интервью Гордона с российским оппозиционером Жуковым. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Жуков родился в 1998 году в Москве. Студент Высшей школы экономики. С 2017 года ведет политический видеоблог в YouTube (ранее канал назывался "Блог Жукова", впоследствии был переименован в "Команду Жукова").

Стал известен в 2019 году, когда объявил о своем участии в выборах в Мосгордуму вместе с командой Дмитрия Гудкова. Позже снял кандидатуру, так как не успел собрать нужное число подписей.

После акции протеста 27 июля 2019 года, на которой оппозиция требовала провести в Москве честные выборы, Жукова задержали. За месяц студенту не смогли предъявить обвинение, поэтому дело о "беспорядках" закрыли, но открыли другое – за ролики в YouTube. Его обвинили в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

В декабре 2019 года Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также запретили заниматься администрированием сайтов в течение двух лет. Студент вину не признал и назвал свое преследование политически мотивированным.

Правозащитный центр "Мемориал" считает Жукова политзаключенным.