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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Арест, Путин, Майдан в Москве, Навальный, Зеленский. Интервью Гордона с российским оппозиционером Жуковым. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с российским видеоблогером, оппозиционером Егором Жуковым. Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал программу с Жуковым в конце мая по Skype. Во время интервью Жуков говорил о своей семье, оппозиционных протестах в РФ, своем аресте, пребывании в СИЗО, российском президенте Владимире Путине, российском оппозиционере Алексее Навальном, о Донбассе, Крыме и президенте Украины Владимире Зеленском.

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Жуков родился в 1998 году в Москве. Студент Высшей школы экономики. С 2017 года ведет политический видеоблог в YouTube (ранее канал назывался "Блог Жукова", впоследствии был переименован в "Команду Жукова").

Стал известен в 2019 году, когда объявил о своем участии в выборах в Мосгордуму вместе с командой Дмитрия Гудкова. Позже снял кандидатуру, так как не успел собрать нужное число подписей.

После акции протеста 27 июля 2019 года, на которой оппозиция требовала провести в Москве честные выборы, Жукова задержали. За месяц студенту не смогли предъявить обвинение, поэтому дело о "беспорядках" закрыли, но открыли другое – за ролики в YouTube. Его обвинили в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

В декабре 2019 года Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также запретили заниматься администрированием сайтов в течение двух лет. Студент вину не признал и назвал свое преследование политически мотивированным.

Правозащитный центр "Мемориал" считает Жукова политзаключенным.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Егор Жуков
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