"Били по голове даже после того, как я упал". Что известно об избиении российского оппозиционера Жукова

На 22-летнего российского оппозиционера и радиоведущего "Эха Москвы" Егора Жукова напали вечером 30 августа. Как сообщил Telegram-канал "Команда Жукова", это произошло возле его дома в Москве.

Позже пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков сообщил, что на оппозиционера "напали двое титушек, которые скрылись на самокатах"

"Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, он сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем", – цитирует Топоркова "Команда Жукова".

"Интерфакс" со ссылкой на Топоркова писал, что Жукова привезли в больницу. Сначала врачи ставили предварительный диагноз "сотрясение мозга и черепно-мозговая травма".

Утром 31 августа Топорков сообщил, что Жукову сделали МРТ, серьезных травм он не получил.

"Сейчас Егор находится дома вместе с родителями. К счастью, МРТ показало, что серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать. Как только Егор выспится после тяжелой ночи, мы более подробно сообщим о произошедшем и поставленном диагнозе", – говорится в сообщении.

После нападения оппозиционер подал заявление в полицию. "Новая газета" опубликовала в Twitter фото документа.

"Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по голове, в том числе после того, как я упал на землю", – говорится в заявлении.

Экс-фигурант «московского дела», журналист «Эха Москвы» и внештатный корреспондент «Новой газеты» Егор Жуков написал заявление об избиении. Дело возбудят по статье 116 УК РФ ("побои") pic.twitter.com/ViqDuwyJaX — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 30, 2020

Утром 31 августа Главное управление министерства внутренних дел РФ по Москве сообщило об открытии уголовного дела по ст. 116 Уголовного кодекса России (побои).

В "Команде Жукова" добавили, что сейчас проводятся следственные действия совместно с адвокатом оппозиционера Мурадом Мусаевым.

Не первое нападение

За последний месяц это уже второе нападение на Жукова. В ночь на 25 июля оппозиционер сообщил, что на него напали у подъезда его дома, но тогда он сумел убежать.

"Благо, я успел скрыться от титушек и никаких серьезных травм они мне нанести не успели", – сказал он в видеообращении после инцидента.

Руководитель "Команды Жукова" Евгений Овчаров уточнил "Новой газете", что нападавших было двое.

В заявлении, поданном после второго нападения 30 августа, Жуков подчеркивал, что после первого инцидента правоохранители отказали в открытии уголовного дела.





Чем известен Жуков

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков с 2017 года ведет политический видеоблог в YouTube (ранее канал назывался "Блог Жукова", впоследствии был переименован в "Команду Жукова"). Блогер стал известен в 2019 году, когда объявил о своем участии в выборах в Мосгордуму вместе с командой оппозиционера Дмитрия Гудкова. Позже снял кандидатуру, так как не успел собрать нужное число подписей.

2 августа 2019 года Жукова задержали. Сначала ему вменяли участие в массовых беспорядках во время несогласованной акции 27 июля, на которой оппозиция требовала провести в Москве честные выборы. В сентябре Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование Жукова по этому делу, но открыл новое – о призывах к экстремизму в интернете.

Как пишет "Новая газета", призывы обнаружила лингвистическая экспертиза, проведенная экспертом ФСБ Александром Коршиковым, в четырех роликах Жукова на YouTube: "Митинг 7 октября, или как сливают протест", "Мирная революция возможна (доказательства)", "Митинги, что дальше" и "Бойкот выборов — это лишь начало". Адвокаты Жукова ходатайствовали о приобщении к делу альтернативной лингвистической экспертизы, но суд давал отвод всем заявленным экспертам.

Прокуратура просила для Жукова четыре года колонии общего режима. 6 декабря 2019 года суд приговорил оппозиционера к трем годам лишения свободы условно. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Вину Жуков не признал.

"Мы обсуждали конкретные фразы, нюансы формулировок, варианты толкований. Надеюсь, мы смогли доказать уважаемому суду, что я не являюсь экстремистом. Как и с точки зрения лингвистики, так и с точки зрения здравого смысла", – сказал он в последнем слове на суде.

Жуков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Фото: radiosvoboda.org

30 августа 2020 года Жуков сообщил, что его отчислили из магистратуры Школы дизайна ВШЭ (профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия") сразу после зачисления. Он рассказал, что успел подписать договор и оплатить обучение.

"Меня взяли в магистратуру, но потом исключили – через полтора часа после того, как взяли", – сказал оппозиционер.

По словам Жукова, член приемной комиссии на условиях анонимности рассказала ему, что от договора с ним "избавились по указке сверху". Позже в ВШЭ заявили о закрытии профиля "Искусство кино".

Позиция по Украине

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону летом 2020 года Жуков заявлял, что считает Крым аннексированной территорией, но убежден, что там нужно провести повторный референдум.

"Видел ли я какую-то стопроцентно признанную социологию, которая демонстрирует желание Крыма, например, быть в составе Украины, или в составе России, или быть независимым? Я такой социологии не видел. Если мы предположим, что подавляющее большинство жителей Крыма хотят жить в составе России, тогда возникает вопрос ко всем украинским националистам: "Простите, а что, 3 миллиона человек, которые этого не хотят, просто отдать обратно в Украину? Вот просто ни с того, ни с сего?" Другой вариант: подавляющее большинство жителей Крыма хотят жить в составе Украины. Вопрос к российским националистам, к российским государственникам: вы хотите держать в своих границах людей, которые не хотят жить вместе с вами? Вот эта амбивалентность, непонимание реального желания, где хочет быть Крым, меня склоняет к тому, что единственным и, возможно, решающим эту проблему вариантом является проведение повторного референдума", – сказал он.

Также Жуков заявлял, что с Донбасса нужно вывести российские войска.

"На Донбассе происходят совершенно отвратительные вещи. Я считаю, что надо выводить войска сразу же... Там не произошло присоединения или аннексии. Эту проблему можно решить банально и просто – выведя оттуда войска. При этом, может быть, подавляющее большинство жителей Донбасса тоже хотят жить в составе России. Что тогда делать? Опять же, возникает такой вопрос", - заявил политик.

Он допустил вероятность проведения референдума на Донбассе.

"На Донбассе, к слову, возможен референдум тоже, но не на условиях стрельбы и дула пистолета", –заявлял он.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



