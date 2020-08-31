ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Били по голове даже после того, как я упал". Что известно об избиении российского оппозиционера Жукова

Вечером 30 августа в Москве у подъезда своего дома был избит российский оппозиционер, радиоведущий "Эха Москвы" Егор Жуков. Ему нанесли множественные удары по голове. По факту нападения полиция открыла уголовное дело по статье "побои". "ГОРДОН" коротко рассказывает, что произошло и чем известен Жуков в России.

 
|
На Жукова напали вечером 30 августа
На Жукова напали вечером 30 августа
Фото: realzhukov / Instagram
Елена КРАВЧЕНКО
журналист

На 22-летнего российского оппозиционера и радиоведущего "Эха Москвы" Егора Жукова напали вечером 30 августа. Как сообщил Telegram-канал "Команда Жукова", это произошло возле его дома в Москве. 

Позже пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков сообщил, что на оппозиционера "напали двое титушек, которые скрылись на самокатах"

ейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, он сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем", – цитирует Топоркова "Команда Жукова".

"Интерфакс" со ссылкой на Топоркова писал, что Жукова привезли в больницу. Сначала врачи ставили предварительный диагноз "сотрясение мозга и черепно-мозговая травма".

Утром 31 августа Топорков сообщил, что Жукову сделали МРТ, серьезных травм он не получил.

"Сейчас Егор находится дома вместе с родителями. К счастью, МРТ показало, что серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать. Как только Егор выспится после тяжелой ночи, мы более подробно сообщим о произошедшем и поставленном диагнозе", – говорится в сообщении.

После нападения оппозиционер подал заявление в полицию. "Новая газета" опубликовала в Twitter фото документа.

"Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по голове, в том числе после того, как я упал на землю", – говорится в заявлении.

Утром 31 августа Главное управление министерства внутренних дел РФ по Москве сообщило об открытии уголовного дела по ст. 116 Уголовного кодекса России (побои). 

В "Команде Жукова" добавили, что сейчас проводятся следственные действия совместно с адвокатом оппозиционера Мурадом Мусаевым.

Не первое нападение

За последний месяц это уже второе нападение на Жукова. В ночь на 25 июля оппозиционер сообщил, что на него напали у подъезда его дома, но тогда он сумел убежать.

"Благо, я успел скрыться от титушек и никаких серьезных травм они мне нанести не успели", – сказал он в видеообращении после инцидента.

Руководитель "Команды Жукова" Евгений Овчаров уточнил "Новой газете", что нападавших было двое.

В заявлении, поданном после второго нападения 30 августа, Жуков подчеркивал, что после первого инцидента правоохранители отказали в открытии уголовного дела.


Чем известен Жуков

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков с 2017 года ведет политический видеоблог в YouTube (ранее канал назывался "Блог Жукова", впоследствии был переименован в "Команду Жукова"). Блогер стал известен в 2019 году, когда объявил о своем участии в выборах в Мосгордуму вместе с командой оппозиционера Дмитрия Гудкова. Позже снял кандидатуру, так как не успел собрать нужное число подписей.

2 августа 2019 года Жукова задержали. Сначала ему вменяли участие в массовых беспорядках во время несогласованной акции 27 июля, на которой оппозиция требовала провести в Москве честные выборы. В сентябре Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование Жукова по этому делу, но открыл новое – о призывах к экстремизму в интернете.

Как пишет "Новая газета", призывы обнаружила лингвистическая экспертиза, проведенная экспертом ФСБ Александром Коршиковым, в четырех роликах Жукова на YouTube: "Митинг 7 октября, или как сливают протест", "Мирная революция возможна (доказательства)", "Митинги, что дальше" и "Бойкот выборов — это лишь начало". Адвокаты Жукова ходатайствовали о приобщении к делу альтернативной лингвистической экспертизы, но суд давал отвод всем заявленным экспертам.

Прокуратура просила для Жукова четыре года колонии общего режима. 6 декабря 2019 года суд приговорил оппозиционера к трем годам лишения свободы условно. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. 

Вину Жуков не признал.

"Мы обсуждали конкретные фразы, нюансы формулировок, варианты толкований. Надеюсь, мы смогли доказать уважаемому суду, что я не являюсь экстремистом. Как и с точки зрения лингвистики, так и с точки зрения здравого смысла", – сказал он в последнем слове на суде.

Фото: radiosvoboda.org
Жуков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Фото: radiosvoboda.org

30 августа 2020 года Жуков сообщил, что его отчислили из магистратуры Школы дизайна ВШЭ (профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия") сразу после зачисления. Он рассказал, что успел подписать договор и оплатить обучение. 

"Меня взяли в магистратуру, но потом исключили – через полтора часа после того, как взяли", – сказал оппозиционер.

По словам Жукова, член приемной комиссии на условиях анонимности рассказала ему, что от договора с ним "избавились по указке сверху". Позже в ВШЭ заявили о закрытии профиля "Искусство кино".

Позиция по Украине

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону летом 2020 года Жуков заявлял, что считает Крым аннексированной территорией, но убежден, что там нужно провести повторный референдум.

"Видел ли я какую-то стопроцентно признанную социологию, которая демонстрирует желание Крыма, например, быть в составе Украины, или в составе России, или быть независимым? Я такой социологии не видел. Если мы предположим, что подавляющее большинство жителей Крыма хотят жить в составе России, тогда возникает вопрос ко всем украинским националистам: "Простите, а что, 3 миллиона человек, которые этого не хотят, просто отдать обратно в Украину? Вот просто ни с того, ни с сего?" Другой вариант: подавляющее большинство жителей Крыма хотят жить в составе Украины. Вопрос к российским националистам, к российским государственникам: вы хотите держать в своих границах людей, которые не хотят жить вместе с вами? Вот эта амбивалентность, непонимание реального желания, где хочет быть Крым, меня склоняет к тому, что единственным и, возможно, решающим эту проблему вариантом является проведение повторного референдума", – сказал он.

Также Жуков заявлял, что с Донбасса нужно вывести российские войска.

"На Донбассе происходят совершенно отвратительные вещи. Я считаю, что надо выводить войска сразу же... Там не произошло присоединения или аннексии. Эту проблему можно решить банально и просто – выведя оттуда войска. При этом, может быть, подавляющее большинство жителей Донбасса тоже хотят жить в составе России. Что тогда делать? Опять же, возникает такой вопрос", - заявил политик.

Он допустил вероятность проведения референдума на Донбассе.

"На Донбассе, к слову, возможен референдум тоже, но не на условиях стрельбы и дула пистолета", –заявлял он.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Теги: Россия, Крым, оппозиция, Донбасс, нападение, война в Украине, избиение, уголовное дело, Егор Жуков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
Похудевшая Адель показала фигуру в купальнике. Фото до и после
Похудевшая Адель показала фигуру в купальнике. Фото до и после
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Джамала призналась, что редко видится со старшим сыном – двухлетним Эмиром
Джамала призналась, что редко видится со старшим сыном – двухлетним Эмиром
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS