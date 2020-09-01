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Пономарев о реакции Запада на отравление Навального: Возмутились и все. А что они еще могут сделать, ядерную войну начать?

Ответ Запада на покушение на российского оппозиционера Алексея Навального будет во многом зависеть от того, какое именно вещество использовалось для отравления политика. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Пономарев: Я не верю в радикальные действия западных партнеров в отношении России из-за отравления Навального
Пономарев: Я не верю в радикальные действия западных партнеров в отношении России из-за отравления Навального
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Если бы не оперативная реакция Запада на покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, российские власти вряд ли выпустили бы его на лечение в Германию. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Покушение на оппонентов для Кремля является традицией. СССР точно так же травил и убивал неугодных ему оппонентов в Европе. Все констатировали, что человек убит российскими агентами, опубликовали эти данные и все. Реакция Запада, конечно же, имеет значение. Если бы не она, Алексея Навального вряд ли выпустили бы в Германию. Хотя, скорее всего, выпуская Навального, российские власти понимали, что ничего для них опасного найдено не будет", – считает Пономарев.

По его мнению, более радикальных действий и заявлений в ближайшее время не ожидается.

"Я не верю в радикальные действия западных партнеров в отношении России из-за отравления Навального. Были случаи покушения с большей доказательной базой, вроде отравления Скрипаля, которое совершили на территории Европы и общественно опасным способом. И чем все закончилось? Высылкой дипломатов. Одних выслали, другие приехали. Возмутились и все. На сегодня я не вижу, что такое мог бы сделать мир, чтобы кардинально изменить ситуацию. Мы увидели реакцию максимально возможную в этих условиях. А что они могут еще сделать, ядерную войну начинать?" – отметил собеседник.

Дальнейшие действия Запада, по его мнению, будут зависеть от того, какое именно отравляющее вещество обнаружат немецкие врачи.

"Что предпримут в ответ на отравление Навального? Все будет зависеть от того, каким веществом его отравили. Одно дело – признаки отравления, а другое – конкретное вещество, чтобы можно было показать пальцем. Состав вещества отсеет какие-то версии покушения. Понятно, что это будет не "Новичок". Но если яд из такой же категории, то это отсекает все региональные версии. Такое могло быть сделано только по команде из центра, как минимум уровень руководителя спецслужб. А если будет яд попроще, тогда реально такое мог провернуть кто угодно", – сказал Пономарев.

Он считает, что найти отдавшего приказ о покушении на Навального может быть сложно.

"В 2010 году после нападения на одного из моих друзей в Санкт-Петербурге у меня состоялся разговор с Владиславом Сурковым (первый заместитель главы Администрации президента РФ с 2008-го по 2011 год. – "ГОРДОН"). Когда я спросил, что происходит, тот ответил: "Понимаете, Илья Владимирович, все вы в группе риска находитесь. Вы же сознательно это решение для себя принимали, так что это часть вашего образа жизни. Я могу сказать одно – я эту команду не отдавал". А кто отдал, спрашиваю. "Не знаю, кто-то отдал. Сказать, что такое больше не произойдет, я тоже не могу, потому что аналогичные команды могут отдавать другие люди". Вот так примерно российские власти к этому и относятся. Там много башен, которые друг с другом сражаются. Кто отдал команду отравить Навального? Вопрос. Это могло произойти как на региональном уровне, так и на федеральном", – пояснил политик.

По его словам, система в России устроена так, что противоправные действия против оппонентов власти не наказываются.

"Внешние наблюдатели любят воспринимать кремлевскую систему как монолит, сверху которого сидит главный пахан, отдающий команды. Но система устроена гораздо сложнее. Какие-то команды может отдать главный, а какие-то решения могут приниматься на любом другом уровне. Потому что пахан в России создал такую атмосферу, что такие политически незаконные действия, но направленные против оппонентов власти, не наказываются", – резюмировал Пономарев.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что из-за отравления Навального отношения Германии и России достигли низшей точки. "Это, к сожалению, конец, в том числе и для идеи стратегического партнерства", – сказал дипломат.

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Кремль, Владислав Сурков, Илья Пономарев, покушение, отравление, Европа, дипломаты, отравление Навального
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