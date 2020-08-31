ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запад может поставить Россию на колени, не применяя военную силу – Василенко

Россия может создавать видимость своей готовности к вооруженной конфронтации с Западом, но никогда не развяжет широкомасштабной войны, считает юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Василенко: Россия по сравнению с Западом является экономическим карликом
Василенко: Россия по сравнению с Западом является экономическим карликом
Фото: uacrisis.org

Юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко в интервью "Фактам" заявил, что Запад может "поставить Россию на колени", не применяя для этого военную силу.

"Россия может создавать видимость своей готовности к вооруженной конфронтации с Западом, но никогда не развяжет широкомасштабной войны. Несмотря на то, что она регулярно играет "ядерными мышцами", ее потенциал по всем параметрам намного слабее западного", – подчеркнул юрист.

По его словам, на фоне развитых стран Запада Россия – это "экономический карлик".

"Запад же имеет возможность без применения вооруженной силы "поставить Россию на колени", принудив ее к отказу от противоправных, подрывных действий на международной арене, от авторитарных тенденций во внутренней политике, к прекращению агрессии против соседних государств и восстановлению нарушенного международного правопорядка. Для этого западные демократии имеют эффективные механизмы сдерживания агрессии и могучие невоенные рычаги – прежде всего, в экономической сфере. Россия по сравнению с ними является экономическим карликом", – сказал Василенко.

Россия за последние два десятилетия участвовала в ряде войн и боевых действий в разных странах мира.

В частности, 8–12 августа 2008 года российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, ядерное оружие, вторжение, Владимир Василенко, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS