Запад может поставить Россию на колени, не применяя военную силу – Василенко

Россия может создавать видимость своей готовности к вооруженной конфронтации с Западом, но никогда не развяжет широкомасштабной войны, считает юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко.

Юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко в интервью "Фактам" заявил, что Запад может "поставить Россию на колени", не применяя для этого военную силу.

"Россия может создавать видимость своей готовности к вооруженной конфронтации с Западом, но никогда не развяжет широкомасштабной войны. Несмотря на то, что она регулярно играет "ядерными мышцами", ее потенциал по всем параметрам намного слабее западного", – подчеркнул юрист.

По его словам, на фоне развитых стран Запада Россия – это "экономический карлик".

"Запад же имеет возможность без применения вооруженной силы "поставить Россию на колени", принудив ее к отказу от противоправных, подрывных действий на международной арене, от авторитарных тенденций во внутренней политике, к прекращению агрессии против соседних государств и восстановлению нарушенного международного правопорядка. Для этого западные демократии имеют эффективные механизмы сдерживания агрессии и могучие невоенные рычаги – прежде всего, в экономической сфере. Россия по сравнению с ними является экономическим карликом", – сказал Василенко.

Россия за последние два десятилетия участвовала в ряде войн и боевых действий в разных странах мира.

В частности, 8–12 августа 2008 года российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.