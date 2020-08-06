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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если бы все зависело только от нас, на Донбассе соблюдался бы режим тишины. Мы перешли бы к следующим этапам завершения войны

Власти Украины со своей стороны делают все, чтобы перемирие на Донбассе не нарушалось, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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Зеленский: Мы хотим выдержать этот режим тишины каждый день, чтобы не терять наших военнослужащих
Зеленский: Мы хотим выдержать этот режим тишины каждый день, чтобы не терять наших военнослужащих
Фото: president.gov.ua

На Донбассе соблюдался бы режим прекращения огня, если бы этот вопрос зависел только от украинской стороны. Об этом 6 августа на брифинге в Часовом Яру заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался. Но это жизнь… Если бы все зависело только от нас, я уверен, что сейчас был бы принципиальный режим тишины. И мы перешли бы уже к следующим этапам завершения войны. Поэтому диалог о нарушениях режима тишины может занять несколько часов – там много вопросов, много проблем", – сказал Зеленский журналистам.

По его словам, власти Украины со своей стороны делают все, чтобы перемирие на Донбассе не нарушалось.

"Мы молимся Богу и благодарны нашим военным... Мы хотим выдержать этот режим тишины каждый день, чтобы не терять наших военнослужащих. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам, что мы делаем все – как в Украине, так и на встречах в минском формате", – подчеркнул глава государства.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Теги: Россия, Украина, военные, боевики, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война на Донбассе, режим тишины
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