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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе находится более 2 тыс. российских военных – кандидат на должность посла США в Украине Дейтон

На временно оккупированной территории Донбасса находится около 2300 российских военных и переданная сепаратистам Российской Федерацией военная техника – более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерия ПВО, стрелковое оружие. Об этом заявил возможный посол США в Украине Кит Дейтон.

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Дейтон возложил ответственность за организацию и поддержку сепаратистов на Донбассе на Российскую Федерацию
Дейтон возложил ответственность за организацию и поддержку сепаратистов на Донбассе на Российскую Федерацию
Фото: pixabay.com

Около 2300 российских военных возглавляют и сопровождают сепаратистов на оккупированном Донбассе. Об этом сказал на слушаниях в комитете Сената США по международным отношениям возможный посол США в Украине Кит Дейтон, сообщил "Голос Америки". Также Россия передала псевдореспубликам "ДНР" и "ЛНР" более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО и стрелковое оружие.

Украинской армии на Донбассе противостоит мощная сила, которую возглавляют и сопровождают кадровые российские военные, считает дипломат.

На слушаниях в комитете Сената США по международным отношениям политик заявлял, что ответственность за конфликт на Донбассе несет Россия, которая его создала и поддерживает, сообщил "Голос Америки".

При этом Дейтон подчеркнул, что Соединенные Штаты останутся адвокатом Украины в вопросах урегулирования ситуации на востоке страны

Кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине предложил президент США Дональд Трамп в мае 2020 года.

Сейчас он является военным советником США для Украины в оборонной сфере.

С 2010 года Дейтон возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, до этого 40 лет служил в Сухопутных силах США.

По информации "Голоса Америки", кандидатуру политика на должность посла в Украине уже одобрил  Украинский конгрессовый комитет Америки.

Теги: Россия, США, Донбасс, военные, военная техника, посол США, сепаратисты, Сенат США, ДНР, конфликт, ЛНР, Российская Федерация, Кит Дейтон
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