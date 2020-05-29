"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное

Вступление, или Почти год без американского посла в Украине

Больше года назад, в мае 2019-го, Государственный департамент США досрочно отозвал из Украины своего посла Мари Йованович, проработавшую в Киеве почти три года. Ведомство настаивало, что эта отставка была плановой.

По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, на данный момент являющегося основным конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2020 года.

Осенью прошлого года на закрытых слушаниях в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент. После отставки Йованович в Киев прибыл временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 1 января 2020 года он передал свою должность замглавы миссии США в Украине Кристине Квин.

Так или иначе, но в официальном Киеве больше года нет посла Соединенных Штатов – страны, которая является ключевым союзником и партнером Украины в противостоянии с Россией. Похоже, в ближайшее время ситуация изменится, как только Сенат утвердит новую кандидатуру Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине. Кандидатуру, которую внес в верхнюю палату Конгресса президент Трамп. Глава Белого дома выбрал человека не из числа сотрудников Госдепа, а из среды военных. Речь идет о генерал-лейтенанте армии США в отставке Ките Дейтоне. Кто он и чем примечателен – в материале интернет-издания "ГОРДОН".

Я знаком с культурой Украины и вызовами, которые стоят перед ней. Я буду помогать вам

С Украиной 71-летний генерал Дейтон знаком не понаслышке. В ноябре 2018 года тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис назначил Кита Дейтона на должность стратегического советника от США при Минобороны Украины. Наряду с другими западными экспертами генерал Дейтон вошел в комитет реформ оборонного ведомства и Генерального штаба ВСУ, который отвечал за процесс внедрения стандартов НАТО в украинской армии.

27 ноября 2018 года в Киеве на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком Кит Дейтон уже в ранге стратегического советника США сказал: "Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов Альянса. Я буду помогать вам в этом. Я буду очень предан делу, стремлюсь найти именно украинское решение для внедрения этих норм. Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понять и услышать с помощью постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и анализа ситуации, что нужно вам".

27 ноября 2018 года, Киев. Встреча министра обороны Украины Степана Полторака (второй справа) со стратегическим советником США Китом Дейтоном (слева) и послом Мари Йованович. Фото: mil.gov.ua

Кит Дейтон родился 7 марта 1949 года. В 21 год окончил один из старейших американских вузов – Колледж Вильгельма и Марии в штате Вирджиния (в колледже в свое время учились американские президенты Томас Джефферсон, Джеймс Монро и Джон Тайлер, а также 16 американских государственных деятелей, подписавших Декларацию независимости), кроме того получил степень магистра истории в Кембриджском университете в Великобритании и степень магистра по международным отношениям в Университете Южной Калифорнии.

В 1970-м будущий генерал был назначен начальником артиллерии Корпуса подготовки офицеров запаса. Плюс прошел курс обучения русскому языку в Военном институте иностранных языков минобороны США, а также прошел подготовку в качестве foreign area officer – офицера, подготовленного для службы в определенном регионе. В эту службу командируются офицеры всех родов войск для политико-военной службы за границей. В обучении Дейтона акцент делался на специфике тогдашнего Советского Союза.

Генерал свободно владеет русским и немецким языками, написал много научно-технических статей, он соавтор книги 1991 года "Будущее НАТО: лицом к лицу с ненадежным врагом в условиях неопределенности".

Дейтон отдал армейской службе почти 40 лет жизни, в том числе возглавлял управление стратегии, планирования и политики министерства сухопутных войск США, агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне, работал атташе по вопросам обороны США в России. Именно генерал Дейтон был директором группы по изучению Ирака, которая участвовала в подготовке операции "Иракская свобода", завершившейся свержением Саддама Хусейна.

Фото: marshallcenter.org

Последние годы военной службы, с 2005-го по 2010-й, Кит Дейтон занимал пост координатора безопасности США в Израиле и Палестинской автономии. 1 декабря 2010 года генерал-лейтенант уволился с военной службы и возглавил Европейский центр по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла в немецком Гармише – авторитетную и влиятельную аналитическую структуру, созданную в 1993 году по инициативе тогдашнего главы Объединенного комитета начальников штабов и будущего госсекретаря США Колина Пауэлла на базе Русского института Армии США, мощного разведцентра, "опекавшего" Советский Союз.

Согласно официальной биографии, опубликованной на сайте Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла, генерал Дейтон отвечает там "за организацию курсов для резидентов, информационно-пропагандистских программ и за создание международной и межведомственной сети из 14 тысяч правительственных чиновников из 156 стран в области изучения международной безопасности, обороны и иностранных дел".

"Центр имени Маршалла многие годы успешно работает с представителями военной, политической и экспертной элиты Украины. В нем много программ, направленных на повышение квалификации украинцев в целом ряде секторов, и десятки (если не сотни) украинцев обучались в центре в годы, когда его возглавлял Дейтон", – отмечает в своей статье для ZN.UA директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

Скоро в США президентские выборы. Будет попытка втянуть Украину в наши внутренние дела. Поэтому беспартийный посол очень важен

В интервью LB.ua глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что виделся с Китом Дейтоном "несколько раз в составе группы оборонных советников".

"Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков. Хорошо, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только нашу политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности", – убежден министр Кулеба.

По словам бывшего временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, проблем с утверждением кандидатуры нового посла в Сенате не будет, поскольку Дейтона знают как профессионала без партийной принадлежности.

"Партийная независимость – важная черта американских военных. Поэтому не будет проблем на почве его партийной принадлежности. Он трехзвездочный генерал, и его очень уважают. У Дейтона опыт в помощи по вопросам безопасности, он разбирается в конфликтах. Также он предан делу достижения Украиной успеха. Он очень хорошо знает Украину, регулярно ее посещал последние несколько лет", – приводит слова Тейлора "Голос Америки".

"Дейтон понимает интерес США в поддержке Украины в противодействии кремлевской агрессии ". Фото: marshallcenter.org

На внепартийную принадлежность как ощутимое преимущество указывает и экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Последние несколько лет генерал Дейтон был старшим советником Пентагона по вопросам обороны в Украине, поэтому он понимает ситуацию в Украине. Я общался с людьми из посольства в Киеве, и они говорят, что он хорошо понимает Украину. Речь не только о конфликте с Россией, но и о более широкой проблематике страны. Так что Дейтон – это очень хороший выбор. Через шесть месяцев у нас в США президентские выборы. Боюсь, будет попытка втянуть Украину в наши внутренние дела. Поэтому беспартийный посол очень важен для того, чтобы Украина оставалась вне американской внутренней политики", – сказал Пайфер "Голосу Америки".

Возможное назначение Дейтона поприветствовал еще один бывший посол США в Украине Джон Хербст: "Это прекрасная новость. Специальная поверенная Квин выполнила прекрасную работу, но нам нужен посол. Потому что это дает четкий сигнал – США заинтересованы в Украине. Дейтон будет сильным послом. Он трехзвездочный генерал, работал в Европе, он понимает интерес США в поддержке Украины в противодействии кремлевской агрессии".

Кроме того, уточняет слова Хербста "Голос Америки", Дейтон, работавший в Москве, хорошо понимает политику Кремля, его опыт может в значительной степени помочь команде президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с российским визави Владимиром Путиным. "Дейтон хорошо понимает, что Путин ведет ревизионистскую игру, которая угрожает американской безопасности", – подчеркнул Хербст.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Мережко в комментарии газете "День" сказал: профессиональная биография Дейтона "указывает на то, что он может помочь Украине не только в усилении обороноспособности, но и в минском процессе".