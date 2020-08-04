Шлосберг: Думаю, что точное количество погибших на Донбассе россиян не знает вообще никто

Точное количество россиян, погибших во время войны на Донбассе, скорее всего, не известно никому. Такое мнение высказал российский оппозиционер Лев Шлосберг в программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Думаю, что точную и полную цифру не знает вообще никто. Потому что частично это были военнослужащие регулярных войск, и по ним, я полагаю, точные сведения есть. Это министерство обороны знает и знают те службы, которые участвуют в подготовке такого рода спецопераций. Но учитывая то, что в войну на Донбассе были вовлечены заведомо незаконные вооруженные формирования, то учет там совершенно другой. Люди поступали на эту службу – в казачьи, псевдоказачьи и другие вооруженные формирования – не по той схеме, которая предусмотрена для военнослужащих. Там это все было, я бы сказал так, по-колхозному. У меня нет уверенности, что эти незаконные вооруженные формирования вели надлежащий учет потерь. Я не исключаю, что эта информация также существует в точном виде, но предполагаю, что могли быть существенные отклонения. То есть там могли не считать погибших людей вообще. Невозможно сейчас предположить, о каком числе погибших идет речь", – сказал Шлосберг.

По его словам, частично информация об этом была открыта в течение нескольких недель в августе – сентябре 2014 года, а в 2015 году вышел указ президента РФ Владимира Путина о засекречивании военных потерь в мирное время.

"Думаю, что сегодня ни я, ни кто-либо другой в России не сможет назвать вам точную цифру потерь. Судя по тому, что происходило в 2014 году, речь идет о как минимум сотнях действующих военнослужащих. Сколько погибло в войсках всего и сколько людей погибло из привлеченных сил – отставников, "казаков", партизан – невозможно предположить. Я не исключаю, что если к этим данным когда-либо будет полный доступ, то это могут оказаться тысячи людей, буквально тысячи. Но сейчас мы не можем это доказать", – добавил он.

Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному. Читайте полную версию интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В декабре 2019 года в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что по подсчетам международных организаций, за время войны на Донбассе погибло 14 тыс. человек.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube



