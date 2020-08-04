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Шлосберг: Думаю, что точное количество погибших на Донбассе россиян не знает вообще никто

Российский оппозиционный политик Лев Шлосберг в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что не уверен в надлежащем ведении учета погибших членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. При этом он считает, что российские власти располагают данными о количестве погибших там военнослужащих регулярных войск РФ.

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Шлосберг: Частично на Донбассе были военнослужащие регулярных войск РФ, и по ним, я полагаю, точные сведения есть
Шлосберг: Частично на Донбассе были военнослужащие регулярных войск РФ, и по ним, я полагаю, точные сведения есть
Фото: shlosberg.ru

Точное количество россиян, погибших во время войны на Донбассе, скорее всего, не известно никому. Такое мнение высказал российский оппозиционер Лев Шлосберг в программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Думаю, что точную и полную цифру не знает вообще никто. Потому что частично это были военнослужащие регулярных войск, и по ним, я полагаю, точные сведения есть. Это министерство обороны знает и знают те службы, которые участвуют в подготовке такого рода спецопераций. Но учитывая то, что в войну на Донбассе были вовлечены заведомо незаконные вооруженные формирования, то учет там совершенно другой. Люди поступали на эту службу – в казачьи, псевдоказачьи и другие вооруженные формирования – не по той схеме, которая предусмотрена для военнослужащих. Там это все было, я бы сказал так, по-колхозному. У меня нет уверенности, что эти незаконные вооруженные формирования вели надлежащий учет потерь. Я не исключаю, что эта информация также существует в точном виде, но предполагаю, что могли быть существенные отклонения. То есть там могли не считать погибших людей вообще. Невозможно сейчас предположить, о каком числе погибших идет речь", – сказал Шлосберг.

По его словам, частично информация об этом была открыта в течение нескольких недель в августе – сентябре 2014 года, а в 2015 году вышел указ президента РФ Владимира Путина о засекречивании военных потерь в мирное время.

"Думаю, что сегодня ни я, ни кто-либо другой в России не сможет назвать вам точную цифру потерь. Судя по тому, что происходило в 2014 году, речь идет о как минимум сотнях действующих военнослужащих. Сколько погибло в войсках всего и сколько людей погибло из привлеченных сил – отставников, "казаков", партизан – невозможно предположить. Я не исключаю, что если к этим данным когда-либо будет полный доступ, то это могут оказаться тысячи людей, буквально тысячи. Но сейчас мы не можем это доказать", – добавил он.

Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному. Читайте полную версию интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В декабре 2019 года в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что по подсчетам международных организаций, за время войны на Донбассе погибло 14 тыс. человек.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Теги: Россия, Донбасс, военные, Лев Шлосберг, война в Украине, война на Донбассе
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