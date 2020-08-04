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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шлосберг: Российских военных стали извещать о том, что они едут воевать на территорию Украины, с сентября 2014 года

Многие военные в РФ увольнялись из вооруженных сил, так как не хотели участвовать в боевых действия на территории Украины. Об этом российский оппозиционный политик Лев Шлосберг заявил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

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Шлосберг: Люди не готовы были идти на войну, проливать кровь в Украине и в том числе жертвовать своей жизнью
Шлосберг: Люди не готовы были идти на войну, проливать кровь в Украине и в том числе жертвовать своей жизнью
Фото: shlosberg.ru

Российских военных стали извещать о том, что они едут воевать на территорию Украины, с сентября 2014 года. Об этом российский оппозиционный политик Лев Шлосберг заявил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Ситуация менялась достаточно серьезно. В 2014 году они вообще не знали, куда ехали. Вообще не знали. От них скрывали. Первые несколько недель, пока не начались потери и шок от этих потерь, от них скрывали, куда они направляются. Они не понимали на самом деле, когда пересекали государственную границу, с какой целью они ее пересекают", – отметил Шлосберг.

По его словам, многие военные в РФ увольнялись из вооруженных сил, так как не хотели участвовать в боевых действия на территории Украины.

"Затем информация стала известна. Я точно знаю, что их стали извещать уже с сентября 2014 года, что они направляются для ведения боевых действий на территории Украины. Естественно, было сказано, что "если вы отказываетесь, то будете уволены". Большинству из них говорили: "Вы можете отказаться, но последствие будет в виде увольнения из вооруженных сил". Я знаю, что многие увольнялись. Люди не готовы были идти на войну, проливать кровь в Украине и в том числе жертвовать своей жизнью. Но информации об этом в открытом пространстве появлялось очень мало. Люди, которые уехали из Пскова, контрактники, выбросили свои телефоны, симки, – они полностью оборвали все связи. Они просто исчезли. Они вернулись к себе домой. Может быть, кто-то поехал вообще в другой регион, если такие возможности или планы были. Но я точно знаю, что были люди, которые отказывались от этого предложения", – подчеркнул Шлосберг.

Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному. Читайте полную версию интервью.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕО
Видео: Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, военные, боевики, Лев Шлосберг, Алеся Бацман, война на Донбассе
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