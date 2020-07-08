Шлосберг о российском референдуме по конституции: Путин стал жалким, иногда смешным

Если бы президент РФ Владимир Путин был сильным правителем, он бы не стал использовать "жульнические способы" поддержания своего влияния на общество, считает российский политик Лев Шлосберг.

Общероссийский референдум по поправкам в конституцию отрицательно сказался на авторитете президента РФ Владимира Путина. Такое мнение российский политик и правозащитник Лев Шлосберг выразил "Фактам" в интервью, опубликованном 8 июля.

"Путин совершил колоссальную ошибку с этим общероссийским голосованием. Это было семидневное насилие над страной. Причем легитимность Путина не увеличилась, а, наоборот, сократилась. В глазах общества Путин упал, потому что сильный правитель никогда не будет пользоваться такими жульническими способами поддержания своего авторитета и влияния на общество. Путин стал жалким, иногда смешным", – сказал он.

Политик объяснил, что "тот, кто поддерживает свою силу с помощью заведомо беспредельных юридических процедур, не вызывает уважения и не пользуется авторитетом".

"Он сам за эти месяцы очень сильно подточил свою власть и себя обезоружил", – считает Шлосберг.

С 25-го июня по 1 июля 2020 года в России проходило голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал Путин и которые позволяют ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается очередной президентский срок главы Кремля.