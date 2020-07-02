Голосование по поправкам в конституцию РФ. Появились экзит-поллы по Москве и Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге 57,70% граждан не поддержали поправки в конституцию Российской Федерации, согласно экзит-поллу кампании "Нет!".

30 июня в России завершилось онлайн-голосование по поправкам в конституцию Фото: depositphotos.com

По данным экзит-поллов кампании "Нет!", на 15.00 1 июля большинство жителей Санкт-Петербурга проголосовали против поправок в конституцию России. Об этом сообщается на Facebook-странице кампании.

В частности, в Санкт-Петербург: 42,02% проголосовали "за", 57,70% – "против", а 0,28% – испортили бюллетень.

В Москве поддержали поправки в конституцию 49,91%, проголосовали против – 49,87%, а 0,22% голосовавших испортили бюллетень.

Вместе с тем, по данным Центризбиркома РФ, поддержали поправки 77,92% избирателей. Против высказались 21,27%.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент России Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно было онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Избирательные участки организовывали в том числе в багажниках автомобилей, у детских площадок, на лавках и пнях, отмечает "Сноб". В Израиле россиянка Яэли Ильински смогла трижды проголосовать: электронным способом, а также в диппредставительствах в Хайфе и Тель-Авиве, российскому журналисту Павлу Лобкову удалось принять участие в плебисците два раза: онлайн и на участке в Москве.

Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

30 июня закончилось онлайн-голосование. Явка на него составила 93,02%.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.

Кроме того, теперь в конституции закрепят положение о том, что Россия – правопреемник СССР, добавят упоминание бога, брак определят как союз мужчины и женщины, а русскому языку придадут статус языка государствообразующего народа.