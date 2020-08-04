Шлосберг: Нападение какой страны на Россию можно спровоцировать, чтобы вся страна поверила? Такая страна одна: это США

Российское общество опасается нападения на свою страну только со стороны США. Об этом российский оппозиционный политик Лев Шлосберг заявил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"К сожалению, очень много пещерных людей. То есть это люди, которые реально верят в заговор против России, реально считают, что Россию нужно окружить железным занавесом, колючей проволокой и никого сюда не пускать, отсюда не выпускать. Такие политики возглавляют крупные государственные ведомства, в том числе силовые. И влияние этих людей на [президента РФ Владимира] Путина очень высоко", – подчеркнул Шлосберг.

По его словам, в РФ Соединенные Штаты преподносятся как "вселенское зло".

"Но когда мы стали прогнозировать сценарий воплощения этой вероятности, мы споткнулись об очень конкретную вещь: а нападение какой страны на Россию можно спровоцировать, чтобы вся страна поверила? Такая страна одна: это Соединенные Штаты Америки. Она в таком, мистическом, плане подается российскими СМИ как вселенское зло", – отметил Шлосберг.

Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному. Читайте полную версию интервью.

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