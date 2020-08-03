Желание России увеличить поставки оружия на Донбасс свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористов – Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины напомнили, что Россия регулярно поставляет вооружение и боевую технику, которую боевики используют против мирного населения с начала агрессии на востоке Украины.

Россия поставляет вооружение на Донбасс через неподконтрольные участки границы, отметили в Минобороны Фото: EPA

Если Россия увеличит поставки оружия боевикам на Донбассе, это будет говорить о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористов на уровне государства. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины от 3 августа.

В ведомстве напомнили о количестве вооружения и военной техники из РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Танков – 480 единиц; боевых бронированных машин – более 900 единиц; пушек и гаубиц – около 450 единиц; минометов – около 300 единиц; реактивных систем залпового огня – около 210; средств противовоздушной обороны – около 700; противотанковых средств – около 450", – уточнили в Минобороны.

Указанное российское вооружение перевозилось в Украину через неподконтрольные участки границы, отметили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что с начала агрессии России на Донбассе это вооружение и боевая техника используются против мирного населения.

"Если Россия хочет увеличить поставки оружия, это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", – подытожили в министерстве.

В России заговорили о поставках оружия на оккупированный Донбасс в ответ на одобрение Сенатом США законопроекта о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал 31 июля, что в случае помощи США Украине России ничего не остается, кроме как защитить людей на Донбассе поставками оружия.