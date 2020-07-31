В РФ пригрозили поставками оружия на Донбасс в случае, если Сенат США примет закон о военной помощи Украине

В случае принятия американский закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине "откроет двери" российским властям для официальных поставок российского вооружения на Донбасс. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В Госдуме сказали, что России ничего не останется, кроме как защитить людей на Донбассе Фото: Государственная Дума / Facebook

Если Сенат США одобрит законопроект о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине, в РФ могут принять решение о поставках оружия на оккупированный Донбасс. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, пишет "Интерфакс".

Он высказал мнение, что такой закон "откроет двери" российским властям, и подчеркнул, что речь идет об официальных поставках российского вооружения на Донбасс.

Калашников пояснил, что России ничего не останется, кроме как защитить людей на Донбассе, "может быть, не войсками, а хотя бы поставками оружия".

Сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине, в том числе летальной, в размере $300 млн. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение сегодня. Его авторы – представители как Республиканской, так и Демократической партии.

Кроме того, в законопроекте предусматривается выделение $4 млн в год на подготовку украинских офицеров. Документ также призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине, куда войдут европейские союзники, и назначить специального посланника для Украины, который будет служить связующим звеном со стороны США в мирных переговорах в нормандском формате.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа поддерживает увеличение летальной помощи Украине.