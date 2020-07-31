Администрация президента США поддерживает увеличение летальной помощи Украине – Помпео

Белый дом предпринимает шаги для противодействия дестабилизирующим действиям России на международной арене, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Администрация президента США поддерживает увеличение летальной помощи Украине. Об этом 30 июля в ходе выступления в комитете по международным отношениям Сената заявил государственный секретарь Майк Помпео, пишет украинская служба "Голоса Америки".

"Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи", – сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что Россия является дестабилизирующей силой на международной арене, администрация президента Дональда Трампа делает шаги, чтобы противодействовать ей.

"Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное вооружение. Мы наложили санкции на более чем 360 российских целей за все – от нарушений прав человека до поддержки Россией убийственного режима [президента Сирии Башара] Асада, до использования наемников и ставленников во всем мире", – добавил Помпео.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на "летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны".

В Палате представителей США предложили увеличить военную помощь Украине в 2021 году.