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Нижняя палата Конгресса США приняла бюджет Пентагона с санкциями против "Северного потока – 2"

Оборонный бюджет министерства обороны США утвержден Палатой представителей, теперь документ поступил в Сенат. Накануне конгрессмены внесли в бюджет поправку, предусматривающую санкции против компаний, связанных с прокладкой российского газопровода "Северный поток – 2".

Оборонный бюджет США утвержден нижней палатой Конгресса
Оборонный бюджет США утвержден нижней палатой Конгресса
Фото: depositphotos.com

21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год.

За утверждение документа проголосовали 295 конгрессменов, против – 125, сообщается на сайте палаты.

Теперь документ поступит в Сенат, а в случае его одобрения верхней палатой – на подпись президенту Дональду Трампу.

20 июля члены Палаты представителей единогласно одобрили поправку к бюджету Пентагона, которая предусматривает санкции против компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2".

Этот газопровод должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

В конце июня 2020 года Сенат Конгресса США включил новые санкции против "Северного потока – 2" в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Сенаторы, в частности, предложили распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.

Еще до включения новых санкций в проект оборонного бюджета немецкие власти высказывали обеспокоенность по поводу возможного усиления ограничительных мер. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что выступает против любых экстерриториальных санкций. 16 июля в МИД Германии заявили, что американские власти "пренебрегают правом и суверенитетом Европы решать, где и как ей получать энергию".

Теги: Россия, США, санкции, Пентагон, Конгресс США, Палата представителей, Северный поток – 2
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