В Сенат США внесли законопроект о предоставлении Украине военной помощи в $300 млн ежегодно

В Сенате США за предоставление помощи украинским военным высказались как республиканцы, так и демократы. Также сенаторы требуют назначить специального посланника для Украины, который будет служить связующим звеном со стороны США в мирных переговорах в нормандском формате.

Сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере $300 млн. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение сегодня, его обнародовали на сайте комитета сената США по иностранным делам.

Авторы законопроекта – представители как Республиканской, так и Демократической партии.

В документе говорится, что Украине необходимо выделять ежегодно $300 млн на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия. Кроме того, в законопроекте предусматривается выделение $4 млн в год на подготовку украинских офицеров.

Документ также призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине, куда войдут европейские союзники. Там также содержится требование назначить специального посланника для Украины, который будет служить связующим звеном со стороны США в мирных переговорах в нормандском формате.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на "летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны".

В Палате представителей США предложили увеличить военную помощь Украине в 2021 году.