Экс-разведчик КГБ Швец: ФСБ отчиталась о раскрытии более 400 иностранных агентов за год. КГБ в разгар холодной войны за год разоблачил четырех

Ежегодно число шпионов, якобы разоблаченных Федеральной службой безопасности России, увеличивается. Однако, по мнению бывшего разведчика КГБ Юрия Швеца, это не может быть правдой.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ежегодно рапортует о сотнях агентов, якобы раскрытых службой, при этом каждый год это число становится все больше. Об этом в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" 20 августа рассказал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец.

"Сначала это было 300 с чем-то, потом по 400. В прошлом году – это уже Путин заявил, то есть он берет ответственность на себя, – как не верить? – по-моему, 405... 405 иностранных агентов ФСБ раскрыла. Ну, тут встать, снять шляпу, на колени упасть и сдаться. Если только не вспомнить, а сколько их раскрывали в Советском Союзе, когда была реальная холодная война, когда другие западные спецслужбы реально работали против Советского Союза. Против России американские, натовские спецслужбы не работали после краха Советского Союза. То есть забыли про Россию и не вспоминали до 2014 года, когда напросились. Понимаете? А тогда в Советском Союзе все было брошено на разведку против Советского Союза. И каждый год КГБ, который не занимался бизнесом, не крышевал никого, у них не было другой работы, кроме как вот второе главное управление, сильнейшее управление было – два-три [агента]", – сказал он.

По слова Швеца, в конце 70-х годов разоблаченных агентов оказалось четыре.

"Четвертого придумали. Он был студентом из нашего университета, в котором я учился. Ему поставили "двойку", незачет. И он начал собирать информацию о недостатках в общественной жизни Советского Союза для то ли "Свободной радиостанции", то ли "Голоса Америки". Там типа "мясо несвежее в студенческой столовой" или "простыни дырявые в студенческом общежитии", – уточнил экс-разведчик.

По поводу такого количества разоблаченных шпионов даже собирали специальное заседание политбюро Коммунистической партии Советского Союза.

Швец привел еще один пример для сравнения деятельности и отчетов КГБ СССР и ФСБ России.

"В середине 1980-х у нашей разведки появилось два агента. Один из ЦРУ, Олдрич Эймс. Другой из ФБР, Боб Хэнсон. Они сдали всю агентуру, которая была на тот момент завербована за 25 лет. Один из этих агентов в ГРУ, Поляков по-моему, в начале 1960-х был завербован. Их оказалось где-то 25 человек за 25 лет. Вот их количество. Эти рапортуют о вербовке 400. О чем это говорит мне, как профессионалу? Что эта спецслужба под руководством Патрушева понятия не имеет, чем она занимается. У них нет агентов вообще реальных. Они занимаются бизнесом. Понимаете?" – подчеркнул он.

По словам Швеца, КГБ доводил дело до суда, поскольку шпионов ловили с поличным. При этом он не помнит ни одного дела, которое не было бы сфабриковано ФСБ.