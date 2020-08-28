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"Делаем все, чтобы двигаться к окончанию войны". Зеленский обсудил встречу "Нормандской четверки" с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду, что встреча лидеров "Нормандской четверки" состоится вскоре после переговоров политических советников глав государств.

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Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии
Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заверил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что Киев заинтересован в сохранении режима прекращения огня и скорейшем окончании боевых действий на Донбассе. Об этом он заявил 28 августа в ходе телефонного разговора с главой ЕК.

"Ожидаем встречи лидеров стран ["Нормандской четверки"] после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы двигаться вперед к окончанию войны", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил фон дер Ляйен за поддержку территориальной целостности Украины.

Кроме того, Зеленский и президент Еврокомиссии обсудили экономическое сотрудничество между Украиной и Европейским союзом, а также подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на октябрь.

"В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина обсудит прогресс в выполнении соглашения и реализации реформ", – добавил он.

Ближайшая встреча в нормандском форме должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".

25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Офис президента Украины отверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой Бонна. Глава ОП Андрей Ермак высказал мнение, что переговоры советников пройдут до 10 сентября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Украина, Еврокомиссия, нормандский формат, Владимир Зеленский, прекращение огня, саммит Украина – ЕС, Урсула фон дер Ляйен, война на Донбассе
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