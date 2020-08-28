"Делаем все, чтобы двигаться к окончанию войны". Зеленский обсудил встречу "Нормандской четверки" с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду, что встреча лидеров "Нормандской четверки" состоится вскоре после переговоров политических советников глав государств.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что Киев заинтересован в сохранении режима прекращения огня и скорейшем окончании боевых действий на Донбассе. Об этом он заявил 28 августа в ходе телефонного разговора с главой ЕК.

"Ожидаем встречи лидеров стран ["Нормандской четверки"] после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы двигаться вперед к окончанию войны", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил фон дер Ляйен за поддержку территориальной целостности Украины.

Подякував @vonderleyen за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2020

Кроме того, Зеленский и президент Еврокомиссии обсудили экономическое сотрудничество между Украиной и Европейским союзом, а также подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на октябрь.

"В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина обсудит прогресс в выполнении соглашения и реализации реформ", – добавил он.

Проговорив з @vonderleyen, що #Україна і #ЄС попри #COVID19 продовжують економічну інтеграцію і зміцнюють стратегічне партнерство. Найближчим часом парламент ухвалить закони щодо Угоди про асоціацію. Під час Саміту Україна обговорить прогрес у виконанні Угоди й реалізації реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2020

Ближайшая встреча в нормандском форме должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".

25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Офис президента Украины отверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой Бонна. Глава ОП Андрей Ермак высказал мнение, что переговоры советников пройдут до 10 сентября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.