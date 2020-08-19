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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Встреча советников глав "Нормандской четверки" состоится 28 августа – СМИ

На встрече советников глав "Нормандской четверки" будут обсуждаться вопрос обмена пленными и политическое урегулирование, сообщило российское агентство "Интерфакс".

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Саммит "Нормандской четверки" проходил в декабре 2019 года
Саммит "Нормандской четверки" проходил в декабре 2019 года
Фото: EPA

Советники глав государств "Нормандской четверки" проведут встречу 28 августа. Об этом сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой встречи.

По информации агентства, на встрече будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмен пленными и политическое урегулирование.

Источник отметил, что советники обсудят встречу глав государств "Нормандской четверки".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Донбасс, нормандский формат, война в Украине
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