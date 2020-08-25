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В Офисе президента Украины подтвердили, что ближайшая встреча в нормандском формате отменена

По информации Офиса президента Украины, встреча политических советников лидеров "Нормандской четверки" отменена из-за командировки представителя Франции.

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Встреча советников лидеров "Нормандской четверки" отменена
Встреча советников лидеров "Нормандской четверки" отменена
Фото: EPA

Офис президента Украины подтвердил информацию об отмене встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

"Встреча советников лидеров государств – участников нормандского формата переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", – сказано в заявлении.

Встреча должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств нормандского формата.

Сегодня "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, нормандский формат, российская агрессия, война на Донбассе, Офис президента Украины
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