ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Встреча советников нормандского формата пройдет в полном составе – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава МИД России Сергей Лавров присоединится к встрече министров иностранных дел стран – членов "Нормандской четверки".

Кулеба (справа) обсудил с Маасом (слева) детали встречи глав МИД "Нормандской четверки"
Кулеба (справа) обсудил с Маасом (слева) детали встречи глав МИД "Нормандской четверки"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан поддержали предложение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы провести встречу министров иностранных дел в нормандском формате. Об этом Кулеба сообщил 24 августа на брифинге по результатам встречи с Маасом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы обсудили путь подготовки к ней. У нас есть по состоянию на сейчас все основания полагать, что эта встреча состоится в полноценном четырехстороннем формате и к нам присоединится министр иностранных дел Российской Федерации [Сергей Лавров]", – отметил Кулеба.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что в российском ведомстве не знают о подготовке встречи глав МИД стран – членов "Нормандской четверки".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

30 апреля 2020 года министры иностранных дел стран "Нормандской четверки" общались в режиме видеоконференции.

Теги: Россия, Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, Хайко Маас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма
Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате
  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате
  "Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
  "Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
Исследователи творчества Шекспира установили его сексуальную ориентацию
Исследователи творчества Шекспира установили его сексуальную ориентацию
"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки
"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
  Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
  Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19
Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане
  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане
Alyosha показала, как выглядит после родов
Alyosha показала, как выглядит после родов
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS