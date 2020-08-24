Встреча советников нормандского формата пройдет в полном составе – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава МИД России Сергей Лавров присоединится к встрече министров иностранных дел стран – членов "Нормандской четверки".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан поддержали предложение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы провести встречу министров иностранных дел в нормандском формате. Об этом Кулеба сообщил 24 августа на брифинге по результатам встречи с Маасом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы обсудили путь подготовки к ней. У нас есть по состоянию на сейчас все основания полагать, что эта встреча состоится в полноценном четырехстороннем формате и к нам присоединится министр иностранных дел Российской Федерации [Сергей Лавров]", – отметил Кулеба.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что в российском ведомстве не знают о подготовке встречи глав МИД стран – членов "Нормандской четверки".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.