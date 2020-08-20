ТКГ подтверждает встречу советников глав государств "Нормандской четверки" – Зеленский

После встречи советников глав "Нормандской четверки" возможна встреча на уровне лидеров государств, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердила встречу советников глав государств "Нормандской четверки". Об этом на брифинге в Херсонской области 20 августа сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Подтвердили встречу советников в "Нормандском формате". Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения – встречи лидеров "Норманди", – сказал Зеленский.

Дату встречи президент не назвал. Российское агентство "Интерфакс" 19 августа со ссылкой на источник писало, что встреча должна состояться 28 августа. По информации агентства, на ней должны обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств нормандского формата.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.