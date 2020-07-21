В Кремле заявили, что условия для проведения саммита "Нормандской четверки" пока не созданы

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока для организации саммита "Нормандской четверки" нет необходимой почвы.

Для проведения саммита "Нормандской четверки" пока не созданы необходимые условия. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Пескова, пока для организации саммита нет необходимой почвы.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона ожидает, что в ближайшее время будет определена дата встречи "Нормандской четверки". По его словам, есть подтверждение об участии от Франции и Германии и есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.