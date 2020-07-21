Зеленский: В ближайшее время ожидаем дату встречи в нормандском формате

Франция и Германия уже подтвердили, что готовы к встрече в нормандском формате, Россия заявила, что не против, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

В ближайшее время будет определена дата встречи "Нормандской четверки". Об этом 21 июля во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, французской стороны и есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как это важно для на всех – встречаться этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в нормандском формате", – отметил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.