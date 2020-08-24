Зеленский надеется, что саммит лидеров стран нормандского формата состоится в конце сентября

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МИД Германии и обсудил с ним ситуацию на Донбассе и планируемую встречу в нормандском формате.

Зеленский отметил, что на Донбассе нет потерь уже 29 дней Фото: president.gov.ua

24 августа на встрече в Киеве с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на проведение саммита лидеров стран нормандского формата в сентябре. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Хайко Маас, я рад, что в День Независимости у нас гости такого высокого уровня. Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины. Согласились, что саммит лидеров "Нормандской четверки" должен состояться в конце сентября", – написал Зеленский.

.@HeikoMaas, я радий, що на День Незалежності у нас гості такого високого рівня. Німеччина послідовна у підтримці територіальної цілісності України. Погодилися, що саміт лідерів #N4 має відбутися в кінці вересня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2020

Сайт президента Украины проинформировал, что Зеленский рассказал Маасу о ситуации с безопасностью на Донбассе и поблагодарил немецкого дипломата за последовательную поддержку Берлином территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы благодарны вам лично, благодарны вашему послу и отдельно хотим поблагодарить за постоянную поддержку госпожу канцлера Ангелу Меркель. Она всегда поддерживает нас во всех приоритетных вопросах, которые у нас есть: вопросы войны на востоке, вопрос Крыма, вопрос нашей территориальной целостности и суверенитета", – сказал президент.

Зеленский обратил внимание Мааса, что на Донбассе уже 29 дней нет боевых смертей и ранений среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также выразил надежду, что запланированная на сентябрь встреча глав МИД стран нормандского формата "предоставит дополнительный импульс выполнению решений парижского саммита".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.