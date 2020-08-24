Зеленский на английском языке призвал мировое сообщество к партнерству с Украиной. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости страны обратился к мировому сообществу с призывом к партнерству с Украиной. Ролик размещен 24 августа на YouTube-канале Офиса президента. Глава государства обращается на английском языке. "Украина – это место, где вы можете делать настоящие открытия... у нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы", – говорит Зеленский. Он также напомнил о земельной реформе и отметил, что вместе можно "накормить мир". Обращение сопровождается кадрами из Украины. В 2020 году страна празднует 29-ю годовщину независимости.
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